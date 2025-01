Britanki se je končno odprlo

Na teniškem OP Avstralije tretji dan turnirja potekajo še dvoboji prvega kroga. Obeta se kar nekaj zanimivih dvobojev. Britanka Emma Raducanu, ena najbolj znanih tekmovalk na turneji, je presenetila in izločila 26. nosilko Rusinjo Jekaterino Aleksandrovo.

Emma Raducanu je leta 2021 z zmago na OP ZDA poskrbela za eno večjih senzacij v tenisu. Zatem so sledile poškodbe in iskanje prave forme. Mlada Britanka jo je očitno našla v Melbournu, kjer je v prvem krogu izločila 26. nosilko Rusinjo Jekaterino Aleksandrovo. To je bil njun prvi medsebojni dvoboj, v obeh nizih je Britanka dobila podaljšano igro.

Na osrednje igrišče bo stopila domačinka Olivia Gadecki, ki se bo v prvem krogu pomerila proti nekdanji deveti igralki sveta Veroniki Kudermetovi. Šele 22-letni Avstralki pred domačim občinstvom zagotovo ne bo manjkalo motivacije.

Nekdanja svetovna mladinska prvakinja Emerson Jones se v uvodnem krogu ni mogla enakovredneje kosati s šesto nosilko Jeleno Ribakino. Kazahstanka je v zadnjem obdobju dvignila kar nekaj prahu, potem ko je sporočila, da se v njeno ekipo vrača hrvaški trener Stefano Vukov, in s tem pod vprašaj postavila vlogo Gorana Ivaniševića. Avstralki je prepustila le dve igri.

OP Avstralije (58 milijonov evrov): Ženske, 1. krog:

Jelena Ribakina (Kaz/6) - Emerson Jones (Avs) 6:1, 6:1;

Iva Jovic (ZDA) - Nuria Parrizas Diaz (Špa) 6:2, 6:1;

Danka Kovinić (ČG) - Lulu Sun (NZl) 6:3, 7:5;

Dajana Jastremska (Ukr/32) - Majar Šerif (Egi) 6:1, 6:4;

Beatriz Haddad Maia (Bra/15) - Julia Riera (Arg) 4:6, 7:5, 6:2;

Erika Andrejeva (Rus) - Zheng Saisai (Kit) 6:1, 7:6 (6);

Emma Navarro (ZDA/8) - Peyton Stearns (ZDA) 6:7 (5), 7:6 (5), 7:5;

Wang Xiyu (Kit) - Julia Grabher (Avt) 6:1, 7:5;

Wang Yafan (Kit) - Anna Bondar (Mad) 3:6, 6:3, 6:4;

Darja Kasatkina (Rus/9) - Viktorija Tomova (Bol) 6:1, 6:3;

Eva Lys (Nem) - Kimberly Birrell (Avs) 6:2, 6:2;

Varvara Gracheva (Fra) - Caty McNally (ZDA) 6:3, 6:4;

Emma Raducanu (VBr) - Jekaterina Aleksandrova (Rus/26) 7:6 (4), 7:6 (2);

Amanda Anisimova (ZDA) - Lourdes Carle (Arg) 6:2, 6:3.

Zanimivi dvoboji: Veronika Kudermetova (RUS) – Olivia Gadecki (AVS)

Shuai Wei (KIT) – Jasmine Paolini (ITA, 4)

Madison Keys (ZDA, 19) – Ann Li (ZDA)

