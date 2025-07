Na teniškem turnirju v Wimbledonu so na sporedu dvoboji tretjega kroga. Naslednje presenečenje na tretjem letošnjem grand slamu je pripravila Laura Siegemund, ki je izločila Madison Keys. Izpadla je tudi Naomi Osaka, šele po treh krogih pa napredovala Amanda Anisimova. Zadnji dvoboj dneva pa sta igrali domača ljubljenka Emma Raducanu in prva igralka sveta Arina Sabalenka. Britanki je dobro kazalo, a je Belorusinja po preobratu v obeh nizih po dveh urah igre zmagala s 7:6 in 6:2.

Emma Raducanu že dolgo ni igrala tako dobro, a je prednost v obeh nizih zapravila. Foto: Reuters

Pa se je zdela Sabalenka že precej frustirana. Foto: Reuters Čeprav v Wimbledonu poteka šele tretji krog, se je na osrednjem igrišču v petek zvečer igrala prava teniška poslastica. Britanska zvezdnica Emma Raducanu se je merila s prvo igralko sveta Arino Sabalenko. Raducanu, ki je leta 2021 presenetila z zmago na OP ZDA, je v drugem krogu izločila branilko naslova Marketo Vondroušovo in nakazala, da je v pravi formi in da ji lahko uspe nekaj velikega.

Prvi niz je trajal kar uro in 15 minut. Raducanu je po brejku povedla s 3:2, po drugem s 6:5. Čeprav je Sabalenka zapravili kar osem zaključnih žogic, je na koncu le dobila uvodni niz s 7:6. V drugem se je zdelo, da ga bo domačinka vendarle dobila. Vodila je že s 4:1, Belorusinja se je zdela precej frustrirana. Nato pa preobrat, začela je zadevati izvrstne žogice in dobila naslednjih pet igre. Drugi niz in dvoboj je prva igralka sveta dobila s 6:2. Dvoboj je trajal dve uri.

Sabalenka v Wimbledonu lovi svoj prvi naslov, na svojem računu pa ima doslej tri lovorike na turnirjih največje četverice. Letos je prav tako že igrala v finalu na OP Avstralije in Francije, a obakrat izgubila.

Še eno presenečenje: veteranka izločila Madison Keys

Naslednje presenečenje v letošnjem Wimbledonu je pripravila Laura Siegemund, ki je izložila Madison Keys. Foto: Reuters

Izpadla je Madison Keys. Foto: Reuters Nepostavljena Nemka Laura Siegemund, 104. igralka sveta, je šesto nosilko iz ZDA Madison Keys premagal v dveh nizih s 6:3 in 6:3. Veteranka v Wimbledonu še nikoli doslej ni prišla tako daleč, njena najboljša uvrstitev na grand slamih je četrtfinale na OP Francije leta 2020. S 37 leti najstarejša igralka še v igri za naslov, se je prvič uvrstila v osmino finala v Wimbledonu.

S tem se nadaljuje izpadanje najboljših nosilcev v ženskem delu turnirja, 30-letna Američanka je že peta izmed najboljših šestih nosilk, ki so presenetljivo izpadle v teh uvodnih krogih letošnjega turnirja. Američanki Coco Gauff in Jessica Pegula, Italijanka Jasmine Paolini ter Kitajka Zhenq Qinwen so se poslovile že pred tem.

Višje postavljeno Elino Svitolino je premagala 24-nosilka Elise Mertens. Po uri in 40 minutah je bila boljša s ​​​​6:1 in 7:6.