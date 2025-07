Kljub porazu je 25-letna Ljubljančanka z dvignjeno glavo zapustila odprto prvenstvo Anglije, saj je v preteklih desetih dneh dosegla največji uspeh v karieri, ki ji bo na novi razpredelnici WTA prinesel tudi rekordno visoko uvrstitev. Obeta se ji skok za približno 35 mest, pred turnirjem je bila na 171. mestu, projekcije pa ji za novo razpredelnico kažejo uvrstitev okoli 135. mesta. Doslej je bila najvišje na 141. mestu.

V drugem nizu psihološko padla

Veronika Erjavec se je tudi nekdanje sedme igralke sveta lotila samozavestno in neustrašno. Do devete igre prvega niza sta igralki zanesljivo dobili svoje začetne udarce, v deseti igri pa je 31-letna Američanka, trenutno na 54. mestu na svetu, uveljavila svoje izkušnje in izkoristila prvo brejk žogo za vodstvo 1:0 v nizih.

Varovanka trenerja Saše Pistotnika je po izgubljenem prvem nizu psihološko padla, njena tekmica pa je to izkoristila in hitro prišla do vodstva 4:0. Dvoboj je bil končan po 53 minutah igre.

Na svetovni lestvici bo napredovala v bližino 135. mesta, najvišje je bila do zdaj na 141. Foto: Guliverimage

Erjavec je v kvalifikacijah premagala Francozinjo Leolio Jeanjean (6:2, 3:6, 6:2), Kathinko von Deichmann iz Lihtenštajna (6:3, 6:4) in Britanko Emily Appleton (6:2, 2:6, 6:0), v prvem krogu glavnega turnirja pa je izločila 26. nosilko, Ukrajinko Marto Kostjuk (3:6, 6:3, 6:4).

Na delu tudi Iga Swiatek

Med drugim bo ta dan na delu tudi Iga Swiatek, osma nosilka turnirja. Poljakinja bo v drugem krogu igrala proti Američanki Caty McNally. Igralki sta do zdaj igrali en medsebojni dvoboj, takrat pa je bila boljša Swiatek.

Wimbledon, drugi krog: Danielle Collins (ZDA) : Veronika Erjavec (SLO) 6:4, 6:1;

Mirra Andreeva (RUS) : Lucia Bronzetti (ITA) 6:1, 7:6 (4);

Emma Navarro (ZDA/10) - Veronika Kudermetova (Rus) 6:1, 6:2;

Zeynep Sonmez (Tur) - Wang Xinyu (Kit) 7:5, 7:5;

Elisabetta Cocciaretto (Ita) - Katie Volynets (ZDA) 6:0, 6:4;



Iga Swiatek (POL/8) – Catherine McNally (USA)

Maria Sakkari (GRE) – Elena Rybakina (KAZ/11)

Barbora Krejcikova (CZE/17) – Caroline Dolehide (USA)

Sofia Kenin (USA/28) – Jessica Bouzas Maneiro (ESP)

Veronika Kudermetova (RUS) – Emma Navarro (USA/10)

Daria Kasatkina (AUS/16) – Irina-Camelia Begu (ROU)

