Veronika Erjavec z Madžarko Udvardy do zmage v Iasiju

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je v paru z Madžarko Panno Udvardy zmagovalka teniškega turnirja v romunskem Iasiju med dvojicami. Slovensko-madžarska naveza je po uri in 37 minutah s 7:5 in 6:3 ugnala Argentinko Mario Lourdes Carle in Švicarko Simone Waltert.

Za Veroniko Erjavec, ki na lestvici dvojic zaseda 179. mesto, je to prva turnirska zmaga na turnirjih serije WTA 250 v karieri. Pred tem je na nižji ravni turnirjev osvojila tri turnirje med dvojicami in enkrat izgubila v finalu, nazadnje pretekli mesec v Gradu.

Prvi niz je kazal na gladek uspeh Erjavec in Udvardy, ki sta izgubili prvi servis, nato pa povedli s 4:1. Tekmici pa sta izenačili na 4:4 in 5:5. Odločilna je bila 12. igra, ko sta Argentinka in Švicarka še tretjič izgubili svoj servis.

Tudi drugi niz so zaznamovali izgubljeni servisi. Takšnih iger se je nabralo kar sedem, v deveti igri pa sta Slovenka in Madžarka s prvo zaključno žogico vendarle potrdili zmago.

Boisson zmagovalka Hamburga

Francozinja Lois Boisson je zmagovalka teniškega turnirju WTA 250 v Hamburgu z denarnim skladom dobrih 235.000 evrov. V finalu je premagala Madžarko Anno Bondar s 7:5 in 6:3. V soboto je Madžarka v polfinalu po dveh urah in 18 minutah ugnala Slovenko Kajo Juvan s 5:7, 6:3 in 6:4.

Lois Boisson Foto: Guliverimage

Obe igralki sta se potegovali za prvo zmago v seriji WTA, uspešnejša pa je bila 22-letna Francozinja.

Finale je bolje začela šest let starejša Madžarka, ki je v uvodnem nizu povedla s 4:0 in 5:2, nato pa je kar pet iger zaporedoma osvojila Boisson. Tudi v drugem je s 3:1 povedla Bondar, nato dopustila izenačenje, odločilen pa je bil izgubljen servis v osmi igri.

Denis Šapovalov v Los Cabosu do četrte turnirske zmage

Kanadski teniški igralec Denis Šapovalov je osvojil turnir ATP 250 v mehiškem Los Cabosu. Šestindvajsetletni Kanadčan je bil v finalnem obračunu turnirja z nagradnim skladom 765.390 evrov po uri in 15 minutah boljši od Američana Aleksandra Kovacevica s 6:4 in 6:2.

Kanadčan na svojem premiernem turnirju v Los Cabosu ni izgubil enega niza, dosegel pa je svojo četrto turnirsko zmago. Pred tem je slavil na turnirjih v Stockholmu, Beogradu in Dallasu.

Bublik v Gstsaadu do prve zmage na pesku

Kazahstanski teniški igralec Aleksander Bublik si je v švicarskem Gstaadu priboril prvo zmago na pesku. V finalu turnirja ATP 250 je po dobrih dveh urah ugnal Argentinca Juana Manuela Cerundola s 6:4, 4:6, 6:3.

Aleksander Bublik Foto: Reuters

Bublik bo v ponedeljek izboljšal svoj položaj na lestvici ATP, kjer je bil nazadnje na 34. mestu. Z zmago si je priboril 250 novih točk in 90.675 evrov denarne nagrade, skupno pa se je veselil šeste turnirske zmage.

Kazahstanec je trenutno v odlični formi. Pred mesecem dni je osvojil Halle, v Roland Garrosu pa se je prebil do četrtfinala, kjer ga je ustavil prvi igralec sveta Italijan Jannik Sinner.

"To je moja šesta zmaga. Ta finale si bom zapomnil. Bil je eden najtežjih dvobojev, ki sem jih kadarkoli igral. Povsem sem bil izmučen," je posredno tudi tekmeca po finalu pohvalil zmagovalec.

Višje od 109. mesta bo po prvem finalu po letu 2021 v Cordobi tudi Argentinec Cerundolo. Ta je na turnirju presenetil v četrtfinalu z zmago nad Casperjem Ruudom.

Darderiju teniški turnir v Bastadu

Italijan Luciano Darderi je zmagovalec teniškega turnirja ATP 250 v Bastadu. V finalu je ugnal Nizozemca Jesperja de Jonga s 6:4, 3:6 in 6:3.

Triindvajsetletni Italijan, ki je letos že slavil v Marakešu, lani pa v Cordobi, je finale dobil po vrsti preobratov. Nizozemec je v prvem nizu vodil že s 3:0, a do konca osvojil le še eno igro.

Dve leti starejši de Jong je v drugem nizu slavil po zaslug osme igre, ko je Darderiju odvzel servis in na lasten začetni udarec potrdil izenačenje na 1:1. En slab servis, tokrat na strani Nizozemca, pa je bil dovolj za zmago Italijana. Ta je povedel s 3:1 in do konca uspešno igral na lasten začetni udarec.

Nizozemec je še vedno brez posamične zmage v seriji ATP.

Izidi:



Iasi, dvojice:

- finale:

Veronika Erjavec/Panno Udvardy (Slo/Mad) - Maria Lourdes Carle/ Simone Waltert (Arg/Švi) 7:5, 6:3;



Hamburg, WTA 250:

- finale:

Lois Boisson (Fra/5) - Anna Bondar (Mad/7) 7:5, 6:3;



Los Cabos, ATP 250 (765.390 evrov):

- finale:

Denis Shapovalov (Kan/3) - Aleksandar Kovacevic (ZDA/7) 6:4, 6:2;



Gstaad, ATP 250:

- finale:

Aleksander Bublik (Kaz/2) - Juan Manuel Cerundolo (Arg) 6:4, 4:6, 6:3;



Bastad, ATP 250:

- finale:

Luciano Darderi (Ita/6) - Jesper de Jong (Niz) 6:4, 3:6, 6:3.

