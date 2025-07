Italija in Kanada v finalu Hopmanovega pokala

Teniški reprezentanci Italije in Francije sta se pomerili na odločilni tekmi skupine za mesto v finalu Hopmanovega pokala, tekmovanja mešanih parov, z 2:1 pa so v Bariju zmagali Italijani. V nedeljskem finalu se bodo pomerili z zmagovalcem skupine A, Kanado, ki je v soboto zvečer ugnala Grčijo.

V skupini B je nastopala še Hrvaška. Branilka naslova iz Nice 2023 je iz igre izpadla že pred tem, saj je izgubila tako proti Italiji kot Franciji.

Na medsebojnem dvoboju za finale je Italiji prvo točko prinesla Lucia Bronzetti, drugo pa Flavio Cobolli, ki je premagal športno že upokojenega Richarda Gasqueta. Ta se je sprva upokojil že po Roland Garrosu, vendar se je vrnil v reprezentanco po poškodbi rojaka Arthurja Filsa.

Francija, ki je pred tem premagala Hrvaško, je častno točko dosegla z zmago v mešanih dvojicah s 6:4, ki se v takšnem primeru igrajo le na en niz.

V nedeljskem finalu se bo Italija, ki je leta 2023 in 2024 osvojila Davisov pokal, leta 2024 pa tudi njegovo žensko različico, pokal Billie Jean King, pomerila z zmagovalcem skupine A, Kanado. Bianca Andreescu in Felix Auger-Aliassime sta s 3:0 v zmagah nadigrala Grka Stefanosa Cicipasa in Despino Papamihail ter se uvrstila na prvo mesto v skupini A pred Španijo.

Hopmanov pokal je bil vrsto let eden prvih dogodkov sezone - od leta 1988 do 2018 je potekal v Perthu v Avstraliji. Po štiriletnem premoru so ga leta 2023 izpeljali v Nici v Franciji. Leta 2024 tekmovanja zaradi olimpijskih iger v Parizu ni bilo.

Preberite še: