Bi si želeli na zmenek? Nenavadna ponudba športnice. #video

"Veste, kaj si res želim in česar še nisem naredila?," je na svojem Instagram profilu povedala vrhunska teniška igralka Leylah Fernandez. Nenavadno, na kakšen način si je to zaželela. Zanimivo bo spremljati, kako se bo ta zgodba razvila.

Leylah Fernandez je trenutno najboljša kanadska teniška igralka in je na svetovni lestvici uvrščena na 35. mesto. Predvsem je nase opozorila leta 2021, ko se je prebila v finale OP ZDA, kjer jo je premagala Emma Raducanu. A zdaj ima poleg tenisa tudi druge načrte.

Do zdaj še ni bila na zmenku

Fernandez bo letos igrala tudi na turnirju v Montrealu, ki bo potekal med 27. julijem in 7. avgustom. Pred tem turnirjem pa je 22-letnica na Instagramu razkrila, da do zdaj še ni bila na zmenku. In ker bo čez dober teden v domačem kraju, se je odločila, da bi lahko spoznala nekoga, morda ljubezen svojega življenja.

"V Montrealu bi rada šla na zmenek. Veste, kaj si res želim in česar še nisem naredila? Šla na pravi zmenek. Nisem ravno navdušena nad aplikacijami za zmenke, zato bi to rada naredila po svoje. V Montrealu bom šla na enourni zmenek. Če si želiš zmenka, mi pošlji zasebno sporočilo in povej kaj o sebi. Se vidimo," je na Instagramu povedala teniška zvezdnica.

Leylah Fernandez je trenutno najboljša kanadska igralka. Foto: Reuters

Pred tem bo moral oče dati zeleno luč

Zelo zanimiv pa je bil potem tudi njen zapis. Leylah trenira njen oče Jorge in poudarila je, da bo moral vsak morebitni kandidat dobiti odobritev njenega očeta. "To bo zabavno, kajne? Ni šala. Resno mislim iti na zmenek v Montrealu, zato kar pogumno in piši mi v DM … Čas je, da poskusiš svojo srečo.

P.S.: "Morda boš moral pred tem spoznati še mojega očeta (srečno pri tem)," je še zapisala Fernandez.

