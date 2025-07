Velik napredek naše igralke, Sabalenka še vedno na vrhu lestvice WTA

Belorusinja Arina Sabalenka je še vedno prva na teniški svetovni lestvici WTA. Tako kot prejšnji teden, drugo in tretje mesto zasedata Američanka Coco Gauff in Poljakinja Iga Swiatek. Najboljša Slovenka je Veronika Erjavec, ki je v primerjavi s prejšnjim tednom pridobila eno mesto in je trenutno 136. igralka sveta.