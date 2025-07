Proslavljanje Novaka Đokovića, ki je vzbudilo veliko zanimanja. In tako bo proslavljal po vsaki zmagi.

Đoković osim u tenisu, ume da pumpa i na ostalim poljima...Čuj mene pumpa, poentira pic.twitter.com/VHvbkxTaTA — Minjica80🩲 (@minjica80) July 1, 2025

Nekateri srbski mediji so se razpisali o načinu proslavljanja zmage Novaka Đokovića na osrednjem igrišču v Wimbledonu, potem ko je po štirih nizih premagal Alexandra Müllerja. To proslavljanje je v nekaterih srbskih medijih vzbudilo precej zanimanja in namigujejo, da je eden najboljših športnikov na ta način dal podporo srbskim študentom, ki že zadnjih osem mesecev protestirajo proti trenutni oblasti v Srbiji in predsedniku Aleksandru Vučiću.

Novak Đoković se je uspešno prebil skozi uvodni krog. Foto: Guliverimage

Pisalo se je tudi o selitvi

Spomnimo, da je 38-letni Beograjčan v preteklosti že večkrat podprl študente v Srbiji. Pred slabima dvema tednoma pa so grški mediji namigovali, da bi se lahko Beograjčan v kratkem z družino preselil v Grčijo. Nekateri so pisali, da naj bi se 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam preselil tudi zaradi ohlajenega odnosa s predsednikom Aleksandrom Vučićem. Njegove javne izjave v podporo mladim in tistim, ki si prizadevajo za spremembe v državi, naj bi vzbudile slabo voljo v vrhu srbske politike.

Foto: Guliverimage

Seveda se Nole na novinarski konferenci ni mogel izogniti vprašanju o svojem proslavljanju na enem najbolj kultnih teniških igrišč na svetu in turnirju, ki ga spremlja na milijone ljudi. Njegova zgodba je drugačna, saj pravi, da gre za dogovor med njim in njegovima otrokoma.

"To je med mano in otrokoma. So pesmi, ki jih v zadnjem času poslušamo, in pogovarjali smo se, da bi bila ta koreografija mogoče primerna za zmage. Po vsaki zmagi bom tako proslavil. Ena pesem je naša, druga je tuja. V pesmi Spusti vse od sebe je 'pumpaj, pumpaj, zakaj si se ustavila', tuja pesem pa je plesna uspešnica Pump it up."

Naslednji nasprotnik je Britanec

Kaj je res in kaj ne, ve samo Novak Đoković, ki pa bo v prihodnjih dneh predvsem osredotočen na svoje dvoboje. Njegov nasprotnik v drugem krogu Wimbledona bo domačin Daniel Evans, trenutno 154. igralec sveta. Igralca sta do zdaj igrala samo enkrat, leta 2021 je bil v Monte Carlu boljši Britanec.

Preberite še: