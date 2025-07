Italijanski teniški igralec Fabio Fognini je v ponedeljek zadnjič igral v Wimbledonu in ob odhodu z igrišča požel huronski aplavz gledalcev. Fognini je igralec, ki je s svojimi dejanji v tem športu pustil poseben pečat. Znal je zmerjati, jeziti nasprotnike in sodnike. Znal pa je tudi nasmejati gledalce na tribunah ...

Fabio Fognini je v ponedeljek igral proti Carlosu Alcaraz in prikazal izjemen tenis, saj se je dvoboj končal šele po petih nizih. Ob koncu dvoboja je namesto Alcaraza središče pozornosti prevzel prav on, potem ko je bil to zanj zadnji dvoboj na sveti travi. In bilo je tudi čustveno.

“For Federico” 🥹@fabiofogna asked Carlos for his shirt to give to his son, who is a huge Alcaraz fan 💜#Wimbledon pic.twitter.com/Hkns7rIx4G — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2025

Prosil ga je za majico

"Če sem iskren, je bilo zelo čustveno. V garderobi sem jokal. Kot sem že rekel, nisem pričakoval, da bom proti njemu igral pet nizov. Na turnir sem prišel brez pričakovanj. Potem ko sem se letos po poškodbi vrnil, sem igral zelo slabo. Nisem zmagal veliko dvobojev … Ni lepšega, kot da igraš na takšnem igrišču proti tako dobremu igralcu. Do njega imam veliko spoštovanje, prav tako do njegove ekipe, saj jih zelo dobro poznam," je po dvoboju povedal Fognini.

Ta je po dvoboju Alcaraz celo prosil za majico, saj je njegov sin Federico njegov velik navijač. "Čarli, daj mi svojo majico. Lahko dobim tvojo majico za Federica?"

Še sodnik se ni mogel zadržati

A Fabio Fognini je nase opozarjal tudi z nekaterimi drugimi dejanji. Velikokrat je ob živce spravljal svoje nasprotnike. Tudi naš nekdanji teniški igralec Aljaž Bedene je pred časom razkril, da je proti njemu zelo težko igral. A Fognini je znal tudi nasmejati. Mnogi se spomnijo trenutka iz Wimbledona, kako se ni strinjal, da je bila žogica zunaj igrišča. Padel je na tla, gledalci pa so ob njegovem odzivu padli v smeh in ni se mogel zadrževati niti glavni sodnik tistega dvoboja.

Leta 2019 je šel predaleč

Leta 2019 pa se je znašel tudi na udaru kritik in dvignil precej prahu, potem ko so mu v besu iz ust ušle zelo nevarne besede. Rekel je namreč, da si želi, da bi v Wimbledonu eksplodirala bomba. Dvaintridesetletni Fognini je po svojem komentarju o bombi ob tla udarjal tudi z loparjem

Fabio Fognini Foto: Guliverimage

Fabio se je po dvoboju za svoje dejanje opravičil, je pa za italijanske medije spregovoril tudi njegov oče Fulvio Fognini. Ta se je, razumljivo, svojemu sinu takrat postavil v bran. "Zletelo mu je iz ust. Ste se vi kdaj ukvarjali s športom?" je z vprašanjem odgovoril italijanskemu novinarju in za tem dejal, da je včasih zapleteno biti Fabiev oče.

"Ne dajem mu nasvetov o tenisu. Povsem dovolj je, da sem njegov oče. Fabio je sin, ki bi ga želel vsakemu očetu. Prisežem, da doma ni nikoli nikogar zmerjal. Niti mene niti moje žene, ne glede na to, kaj dela na teniških igriščih."

"On je sicer len in sramežljiv, a na igrišču je povsem drugačen. Zelo nerad izgublja. Ko pride domov, je odvisen od postelje. Spi tudi po tri dni. Ima tri prijatelje, ki pridejo, da igrajo karte," je takrat razlagal oče.

Plačati je moral tudi 85 tisoč evrov

Leta 2017 je na OP ZDA moral plačati kar 85 tisoč evrov kazni, ker je verbalno napadal žensko sodnico. Kazen je vsebovala tudi prepoved igranja na dveh turnirjih velike četverice v prihodnjih dveh letih in pol od prejete kazni, do katere ne bi prišlo, če ne bi naredil nobenega prekrška.

Med drugim je srbskega teniškega igralca ozmerjal s ciganom, v Monte Carlu je svojega očeta "nekam poslal", kar nekajkrat je uporabil dvignjen sredinec.

Da, Fabio Fognini bo zagotovo pustil svoj pečat v tenisu.

