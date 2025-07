Francoski igralec je imel verjetno neprespano noč, potem ko so njegov dvoboj proti petemu nosilcu, Taylorju Fritzu, v ponedeljek nekaj čez 22. uro prekinili.

How to return the fastest ever serve at The Championships, by @Taylor_Fritz97 😳👏#Wimbledon pic.twitter.com/cFDMzStvsF — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2025

Vseeno je vrnil servis

Že v uvodni igri dvoboja pa je šele 21-letni Francoz poskrbel za poseben mejnik, potem ko je udaril servis s hitrostjo 247 kilometrov na uro in postavil rekord. Ob tem je zanimivo, da je Taylor Fritz servis vrnil in na koncu točko celo dobil.

Pred tem je imel rekord v rokah Taylor Dent, ki je leta 2010 udaril servis s hitrostjo 237 kilometrov na uro.

Po prekinitvi dvoboja je imel Mpetshi Perricard pri prvem servisu povprečno hitrost 221, pri drugem servisu pa 197 kilometrov na uro. Do sedaj je dosegel 33 asov, Fritz pa jih ima 24.

Igralca v torek nadaljujeta dvoboj. Foto: Guliverimage

Francoz je imel zmago že na dlani

Igralca bosta v torek nadaljevala s petim nizom. Mpetshi Perricard je prva dva niza dobil po podaljšani igri 7:6 (6), 7:6 (8), v nadaljevanju dvoboja pa je Fritz dobil tretji in četrti niz s 6:4, 7:6 (6). V podaljšani igri četrtega niza je Fritz zaostajal že z 1:5 in bil dve točki oddaljen od poraza. Vseeno se je uspel vrniti in izsilil peti niz.

Zakaj so prekinili dvoboj?

Spomnimo, da lahko igralci v Wimbledonu zaradi okoliških stanovalcev na osrednjem igrišču in igrišču številka ena igrajo le do 23. ure. Na drugih igriščih, kjer ni žarometov, z igranjem končajo že prej. To določata lokalna zakonodaja in soglasje z mestnimi oblastmi. Gre namreč za stanovanjsko območje s strogimi omejitvami glede hrupa.

