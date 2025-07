Torek je za slovenske ljubitelje tenisa zelo zanimiv dan, saj bosta na sveto travo stopili dve slovenski predstavnici. Igrali bosta Kaja Juvan in Veronika Erjavec.

Naši predstavnici, ki sta se na glavni turnir uvrstili prek kvalifikacij, bosta že zelo kmalu stopili na igrišče. Kaja Juvan bo prvi dvoboj dneva igrala na igrišču številka devet, medtem ko bo Veronika Erjavec dvoboje odprla na igrišču številka šestnajst. Čakajo pa ju vse prej kot prijazne razmere, saj naj bi se v torek temperature gibale okrog 33 stopinj Celzija.

Kaja Juvan, ki bo že petič igrala na glavnem delu turnirja, bo v prvem krogu igrala proti Romunki Irini Begu, trenutno 115. igralki sveta. Edini medsebojni obračun z deset let starejšo tekmico je 24-letna Ljubljančanka izgubila na pesku. Obe igralki ste se do zdaj v Wimbledonu najdlje prebili do 3. kroga. Obetamo si lahko zanimiv dvoboj.

Veronika Erjavec Foto: Sportida

Veroniko Erjavec čaka težka naloga

Ob 12. uri bo na igrišče stopila druga slovenska predstavnica v Wimbledonu Veronika Erjavec. Za 25-letnico je to prvi nastop v glavnem delu turnirja na sveti travi in na turnirjih za grand slam nasploh. Čaka jo kar težka naloga, saj bo igrala proti 26. nosilki, Ukrajinki Marti Kostjuk.

Videli bomo lahko še kar nekaj zanimivih dvobojev. Petra Kvitova, zmagovalka Wimbledona v letih 2011 in 2014, bi lahko odigrala svojo zadnjo tekmo. Pomerila se bo z deseto nosilko turnirja Emmo Navarro. Druga nosilka turnirja in zmagovalka OP Francije Coco Gauff bo igrala proti Dajani Jastremski.

Zanimivi dvoboji:

Irina-Camelia Begu (Rom) - Kaja Juvan (Slo)

Veronika Erjavec (Slo) – Marta Kostjuk (Ukr)

Petra Kvitova (Češ) - Emma Navarro (ZDA, 10)

Iga Swiatek (Pol, 8) – Polina Kudermatova (Rus)

Coco Gauff (ZDA, 2) – Dajana Jastremska (UKr)

