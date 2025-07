Finale, Wimbledon:



Iga Swiatek (Pol, 8) : Amanda Anisimova (ZDA, 13) 6:0, 6:0

Na osrednjem igrišču sta se merili osma in 13. nosilka turnirja. Obe sta lovili svojo prvo turnirsko zmago v Wimbledonu, najprestižnejšem turnirju na teniški turneji, na koncu pa se je veselila Poljakinja Iga Swiatek. Wimbledon je že osmo leto zapored dobil novo zmagovalko, Poljakinja pa je za zmago v finalu potrebovala zgolj 57 minut. Zmagala je s 6:0 in 6:0.

Dvoboj je spremljala tudi britanska princesa Kate. Foto: Reuters

Foto: Reuters

Za Igo Swiatek je bil to šesti finale na turnirjih za grand slam. Zadržala je izjemen niz neporaženosti v velikih finalih, kar štirikrat je že osvojila OP Francije, ter postala prva Poljakinja v zgodovini, ki je zmagala Wimbledonu. Skupaj je bil to njen 23. naslov v 28. finalu.

Na travnati površini 24-letnica iz Varšave še nikoli v karieri ni igrala tako dobro. Pred Wimbledonom je bila v finalu turnirja v Bad Homburgu in posledično samozavestno prišla na sveto travo. Tudi v polfinalu je Swiatek proti Švicarki Belindi Bencic oddala vsega dve igri (6:2, 6:0), edini niz na letošnjem Wimbledonu pa je izgubila v 2. krogu proti Američanki Caty McNally.

Poljakinja je prvič v karieri osvojila turnir na sveti angleški travi. Foto: Reuters

Šele tretjič v zgodovini To je bil sicer šele tretji finale v zgodovini ženskih turnirjev za grand slam, ki se je končal s 6:0, 6:0. Prvič se je to zgodilo leta 1911, ko je Britanka Dorothea Lambert Chambers v Wimbledonu ugnala rojakinjo Doro Boothby, drugič pa v finalu OP Francije leta 1988, ko je Nemka Steffi Graf po vsega 34 minutah premagala Belorusinjo Natašo Zverevo.

Na drugi strani je Amanda Anisimova letos v Wimbledon živela teniško pravljico, potem ko je lani igrala še v kvalifikacijah. Letos se je prvič borila za prestižno lovoriko in se s tem prebila med najboljših deset igralk na svetu. Američanka, ki je bila v finalu nemočna in ni osvojila niti ene igre, ima za seboj tudi posebno zgodbo.

Poljakinja osvojila 55, Američanka le 24 točk

Iga Swiatek je v finalu osvajala točke kot v transu. Foto: Reuters Poljakinja je sijajno odprla obračun in si že v prvi igri priigrala odvzem servisa proti malce nervozni 23-letni Američanki, ki je prvič igrala v finalih grand slamov. Tudi v nadaljevanju prvega niza Swiatek ni popuščala, Američanka pa je še naprej delala preveč napak. Kombinacija vsega je Poljakinji omogočila še odvzema servisa v tretji in peti igri.

Američanka tudi v drugem nizu ni našla načina, kako se sprostiti in zaigrati kot v polfinalu ob zmagi proti Belorusinji Arini Sabalenka. Poljakinja je posledično takoj na začetku povedla z dvema "breakoma" prednosti s 3:0.

Swiatek je nadaljevala v podobnem ritmu, Američanka je še naprej grešila in skorajda v solzah pospremila zadnji odmor in zadnjo igro, ko je Poljakinja po manj kot uri igre dokončala delo in se veselila prvega naslova v Wimbledonu. Razmerje v točkah je bilo 55:24 v korist Swiatek.

Na travi tega ni nikoli pričakovala

"Ne vem še, kaj to pomeni zame in za Poljsko, saj kar težko verjamem, kaj se je zgodilo," je dejala prva igralka iz te države s posamičnim slavjem v Wimbledonu ter pohvalila tudi tekmico.

"To je edinstven turnir, na svetu ni podobnega. Vedno sem bila zaradi tega tesnobna. Ko sem bila v bližini osrednjega igrišča, je to zame večkrat predstavljalo preveč pritiska. Toda letos se tu počutim res domače," je povedala Swiatek. Foto: Reuters

Nato se je vrnila k sanjam iz mladosti. "Nisem niti sanjala o tem trenutku, saj je bilo to preveč velikopotezno. Čutim, da sem izkušena igralka, a na travi tega nikoli nisem pričakovala. Ekipa je verjela bolj kot jaz. Imeli smo veliko vzponov in padcev, a dokazali smo, da vse skupaj deluje. Hvaležna sem za vašo podporo. To je največ, kar lahko igralka ima," je dejala Poljakinja.

"To je edinstven turnir, na svetu ni podobnega. Vedno sem bila zaradi tega tesnobna. Ko sem bila v bližini osrednjega igrišča, je to zame večkrat predstavljalo preveč pritiska. Toda letos se tu počutim res domače," je še končala Swiatek.

V solzah se je opravičila navijačem

Američanka je morala pred izjavami najprej obrisati solze, preden se je poklonila današnji zmagovalki: "Si resnično izjemna igralka, kar si očitno pokazala tudi danes. Zame predstavljaš velik navdih in si izjemna atletinja. Za tabo sta dva sijajna tedna in verjamem, da je to zelo poseben trenutek zate v prvem finalu v Wimbledonu."

Po finalu objokana Amanda Anisimova je zanimivo v prvem krogu proti Juliji Putincevi slavila prav s 6:0, 6:0. Doslej je sedemkrat igrala v finalu turnirjev WTA in na grand slamih, ima pa tri lovorike. Zadnjo je osvojila v Dohi februarja. Foto: Reuters

"Navijači ste me nosili v obeh tednih. Res mi je žal, da vam nisem mogla postreči z boljšo predstavo. A to so vseeno spomini, ki bodo vselej ostali z mano," je še dejala Anisimova, ki se je ponovno zlomila ob zahvalah družini in ekipi, s katero so storili velik korak naprej v njeni karieri.

Igralki sta se v finalu Wimbledona prvič pomerili na profesionalni ravni, pred tem pa sta se leta 2016 srečali v mladinski konkurenci, ko je Swiatek zmagala v mladinski različici Pokala Billie Jean King.

Zmagovalka je poleg prestižnega naslova prejela tudi dva tisoč točk za WTA lestvico in kar tri milijone funtov nagrade (3,47 milijona evrov). Swiatek se je povzpela na tretje mesto na svetovni lestvici.

Preberite še: