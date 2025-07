V živo: Slovenec v Wimbledonu lovi polfinale

Žiga Šeško, slovenski teniški igralec, blesti na sveti travi v mladinski konkurenci in se danes bori za polfinalno vstopnico najbolj prestižnega turnirja. Njegov nasprotnik je Bolgar Ivan Ivanov.

V živo:



Žiga Šeško (Slo) – Ivan Ivanov (Bol, 6) 4:6, 3:3*

V uvodnem nizu je bil boljši Ivan Ivanov, ki je sicer delal zelo malo napak. Odločilna igra uvodnega niza je bila četrta igra, ko je naš igralec izgubil servis in zaostal 1:3. Bolgar tega vodstva ni spustil z rok in prvi niz dobil s 6:3. Ta je trajal 28 minut.

V drugem krogu je Šeško premagal prvega nosilca

Teniški turnir v Wimbledonu ima še vedno slovenski pridih. Za to je poskrbel izjemni slovenski igralec Žiga Šeško, ki blesti na sveti travi. 16-letnik je med drugim na poti do četrtfinala senzacionalno domov poslal prvega mladinca sveta Španca Andresa Santamarto Roiga.

V četrtek ga v četrtfinalu čaka šesti nosilec turnirja, Bolgar Ivan Ivanov. Igralca sta se enkrat že pomerila, in sicer že leta 2022 na pesku. Takrat je bil po dveh nizih boljši Ivan Ivanov. 16-letni Bolgar v Wimbledonu igra zelo dobro, saj do zdaj še ni oddal niza in svetovni mladinski teniški lestvici trenutno zaseda šesto mesto.

Dozdajšnji dvoboji Žige Šeška v Wimbledonu:



1. krog: Šeško Ž. (Slo) – Dussault M. (Zda) 6:4, 6:2

2. krog: Šeško Ž. (Slo) – Santamaria Roig A. (Špa/1) 6:4, 3:6, 6:4

Osmina finala: Šeško Ž. (Slo) – Bilozerstev N. (Ukr) 7:6(2), 6:2

Točka, ki odmeva še danes

Žiga Šeško je v drugem krogu navdušil z izjemno potezo, ko je žogico udaril med nogama in dobil točko.

