Igralci in glavni sodniki so že nekaj časa navajeni, da "out" sodi tehnologija in ne linijski sodniki. Toda v Wimbledonu, na sveti travi, mnogi menijo, da je še bolj opazno, da so igrišča osamljena. Wimbledon je bil vedno nekaj posebnega, zato so takšne spremembe še toliko bolj opazne.

A dejstvo je, da včasih zataji tudi visoka tehnologija (Hawk-Eye Live op. p.). Britanski organizatorji so se že v soboto opravičili, ko se je zaradi človeške napake na osrednjem igrišču pomotoma izklopil sistem in na ta način spustil tri odločitve med dvobojem Anastazije Pavljučenkove in Britanke Sonay Kartal. Prav tako so se napake pojavljale v dvoboju, ko sta igrala Taylor Fritz in Karen Hačanov, ko sta morala glavna akterja na igrišču ponoviti točko.

Švedska sodnica Louise Azemar-Engzell je ustavila dvoboj in potem je po telefonu preverila, kje je težava. Pozneje je preko mikrofona sporočila, da bodo zaradi okvare sistema točko ponovili in da sistem zdaj deluje. Zato naj bi bil kriv pobiralec žogic, ki je prečkal linijo, in sistem ni prepoznal začetka točke. Kljub temu so organizatorji sporočili, da popolnoma zaupajo sistemu in natančnosti tehnologije.

Kakšno mnenje pa so si ob vsem tem ustvarili igralci? Karen Kačanov je odkrito priznal, da je bolj za linijske sodnike, saj da je igrišče nekoliko bolj samotno. "Hkrati se zdi, da morata biti umetna inteligenca in elektronski sistem linij zelo natančna in brez napak, vendar nekaj napak smo že videli. Vprašanje, zakaj se to dogaja," so bede Kačanova zapisali pri BBC.

Precej nezadovoljna je bila tudi Emma Raducanu, ki je prav tako končala letošnji Wimbledon. Britanka je v tretjem krogu igrala proti Arini Sabalenki, ki se ji je pogumno upirala. Sredi prvega niza je bila ena izmed žogic po njenem mnenju zelo sporna.

"Zagotovo je bila out," je bila jasna Raducanu in na vprašanje, ali zaupa elektronskemu sistemu, odgovorila: "Ne, ne zaupam. Mislim, da bi preostale igralke enako povedale. Nekatere odločitve so bile zares sporne, ampak kaj lahko narediš?"

Đoković še ni opazil, da bi šlo kaj narobe

Novak Đoković je kljub vsemu bolj naklonjen novi tehnologiji, a ob tem opozarja, da ni povsem nezmotljiva in priznal, da je videl napako pri Pavuljčenkovi. V srbskih medijih so povzeli besede Đokovića.

"Res je bila velika napaka oziroma napaka sistema. Ker smo uvedli video-tehnologijo, se moramo zanesti nanjo. Ne vem, kakšna so pravila. Ali lahko glavni sodnik spremeni odločitev, če vidi napako? Zdi se, da ne. Mislim pa, da je tehnologija natančnejša in da je manj napak kot pri linijskih sodnikih. Dogajale se bodo takšne stvari, ko bo sistem padel v ključnih trenutkih dvoboja, kar ni dobro. A v svojih dvobojih nisem opazil, da bi bilo kaj narobe. Res ne."

