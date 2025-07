Drugi polfinalni par letošnjega grand slama v Wimbledonu v moški konkurenci je Jannik Sinner – Novak Đoković. Italijan je po dveh urah in 20 minutah premagal Bena Sheltona, Srb pa je bil v treh urah in 13 minutah s 6:7, 6:2, 7:5 in 6:4 boljši od Flavia Cobollija. V mladinskem delu je nov podvig uspeh slovenskemu 16-letniku Žigi Šešku, ki je v osmini finala s 7:6 in 6:2 premagal Nikito Bilozertseva in bo v četrtek igral v polfinalu.

Novak Đoković zna udariti tudi atraktivne žogice. Foto: Reuters Šesti nosilec Wimbledona Novak Đoković je v četrtfinalu igral proti 23-letnemu Italijanu Flaviu Cobolliju, s kateri sta nedavno skupaj trenirala. Z njim pa je nekaj udarcev izmenjal tudi njegov sin Stefan. "Z njim se bom pogovoril, da vidim, kako igra. Tukaj uživa v vsakem trenutku, ima podpise vseh, razen mene," se je pred dvobojem pošalil 38-letni Beograjčan.

Prvi niz je trajal kar 69 minut, 22. nosilec Cobolli pa ga je dobil po podaljšani igri s 7:6. V drugem je bila zgodba drugačna: Đokoviću je s 6:2 pripadel po vsega 26 minutah. Tretji niz je bil znova bolj izenačen (53 minut), v 11. igri pa je Srbu uspel ključni brejk, da ga je dobil s 7:5. Mladi Italijan je, kot bi se ustrašil priložnosti, v četrtem nizu naredil nekaj nepotrebnih napak. Đoković ga je po 45 minutah dobil s 6:4 in dvoboj s 3:1 v nizih.

Flavio Cobolli ni igral slabo, a naredil nekaj nepotrebnih napak. Foto: Reuters "Počutim se zelo sveže. Najprej moram čestitati Flaviu za izjemen turnir in sijajno borbo. Lani sem igral z njim na trdi podlagi, a na travi še nisva igrala, čeprav veliko trenirava skupaj. Igral je na zares visoki ravni, posebej me je presenetil njegov servis in neustrašnost v pomembnih trenutkih. Gre za zelo nadarjenega igralca in verjamem, da ga bomo še velikokrat videli," je po dvoboju tekmeca hvalil Đoković. Ob koncu dvoboja mu je spodrsnilo, ob tem ga je precej raztegnilo, a je zagotovil, da je z njim vse v redu.

Đoković v polfinalu Wimbledona že štirinajstič

Novak Đoković je 14-ič v polfinalu Wimbledona. Foto: Reuters Za Srba bo to že 14. nastop v polfinalu na sveti travi, kar je največ med vsemi igralci v zgodovini. Sedemkrat se je doslej veselil zmage, nazadnje leta 2022. V zadnjih dveh finalih je moral priznati premoč Špancu Carlosu Alcarazu. "Wimbledon je zame bil, je in vselej bo daleč najbolj poseben turnir. Vse mi pomeni, da lahko pri teh letih še igram v zaključnih fazah velikih turnirjev. Ko igram z mladimi, se tudi sam počutim mlad. Kdo bi vedel, koliko mlajši je Cobolli ... Rad tekmujem z mlajšimi tekmeci, in ko govorimo o mlajših, v polfinalu me čaka Sinner in res se veselim tega dvoboja," je še dejal Đoković. Izjemni Srb bo igral 52. polfinale na turnirjih velike četverice, 37-krat se je doslej uvrstil v finale, dobil jih je 24.

Ben Shelton ni bil kos Sinnerju. Foto: Reuters Po dramatičnem razpletu dvoboja osmine finala, kjer je prvi nosilec Jannik Sinner napredoval po predaji Grigorja Dimitrova, a imel tudi sam težavo s poškodbo komolca, je Italijana v četrtfinalu čakal desetopostavljeni Američan Ben Shelton, ki je znan po ubijalskem servisu. Prvi niz je bil še izenačen, Sinner ga je dobil šele po podaljšani igri. V nadaljevanju pa je bil precej boljši nasprotnik – očitno težava s komolcem ni bila resnejša – ter je tako drugi in tretji niz dobil s 6:4. Triindvajsetletnik se je v svoj drugi polfinale Wimbledona uvrstil po dveh urah in 20 minutah igre.

S komolcem je precej bolje, pravi Jannik Sinner. Foto: Reuters "Občutki so precej drugačni kot v ponedeljek. Zelo zadovoljen sem po tej predstavi. Proti Benu je zelo težko igrati, posebej če dobro servira. A zdaj sva igrala že nekajkrat, zaradi česar se malce navadiš na tekmečev slog igre. Ponavadi komaj čakam takšne zapletene dvoboje pred tako čudovitim občinstvom," je po dvoboju dejal 23-letni Sinner. V Wimbledonu je pred dvema letoma sploh prvič zaigral v polfinalu turnirjev za grand slam, od takrat pa se le dvakrat ni uvrstil med najboljše štiri. Na kontu ima trenutno tri naslove, sedmič pa se je uvrstil v polfinale.

Pomudil se je tudi pri poškodbi komolca, ki je v vse boljšem stanju. "Je precej bolje kot včeraj, ko sem lahko le malo treniral in se pogovoril s trenerskim štabom. Toda nimam izgovorov, za igranje tenisa ne obstaja boljši oder, obenem pa mi pomaga tudi sijajno vzdušje na tribunah," je še sklenil Italijan.

V polfinale sta se že dan prej uvrstila Carlos Alcaraz in Taylor Fritz.

Wimbledon, ATP, četrtfinale:



Jannik Sinner (Ita, 1) – Ben Shelton (ZDA, 10) 7:6, 6:4, 6:4

Novak Đoković (Srb, 6) – Flavio Cobolli (Ita, 22) 6:7, 6:2, 7:5, 6:4

Žiga Šeško v četrtfinalu mladinskega Wimbledona

Žiga Šeško se je uvrstil v četrtfinale mladinskega Wimbledona. Foto: Reuters

Na sveto travo je v sredo stopil tudi 16-letni Žiga Šeško, ki je v torek v drugem krogu mladinskega Wimbledona navdušil, potem ko je s turnirja izločil prvega nosilca, Španca Andresa Santamarto Roiga. Zdaj je bil 46. mladinec sveta v osmini finala boljši še od Ukrajinca Nikite Bilozertseva. To je bil njun peti medsebojni obračun in druga zmaga za mladega Slovenca. Po uri in pol igre je Šeško zmagal s 7:6 in 6:2. V boju za polfinale ga v četrtek čaka šesti mladinec sveta, Bolgar Ivan Ivanov.

Od slovenskih predstavnikov je do zdaj mladinski Wimbledon osvojila le Katarina Srebotnik leta 1998, ki je tedaj ugnala Kim Clijsters.