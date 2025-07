V torek je v Wimbledonu zavladala "panika", potem ko je Jannik Sinner odpovedal trening. Vsi so ga čakali, da pride ob 16. uri na igrišče, a je bila rezervacija nekaj minut pred tem odpovedana. Spomnimo, da je Sinner v dvoboju proti Grigorju Dimitrovu nerodno padel in zaradi bolečin v komolcu celo prosil za zdravniško pomoč. Zato so se začela namigovanja, ali bo lahko sploh lahkov sredo igral na četrtfinalnem dvoboju poti Benu Shletonu.

Koliko bo poškodba vplivala na njegovo igro? Foto: Reuters

Pozneje se je izkazalo, da je Sinner opravil lažji trening na notranjih igriščih, njegov trener Darren Cahill pa je za ESPN pojasnil, da so trenirali na notranjih igriščih in da je njegov varovanec opravil okrog pol ure dolg trening, da je začutil žogico. "V redu bo, lepo je bilo iti na igrišče, navsezadnje si ne more vzeti prostega dne. Danes ni imel težav," je povedal trener in potrdil ugibanja, da so le želeli opraviti trening stran od oči javnosti.

V nadaljevanju je Cahill še povedal, da je bil forehand Sinnerja proti Dimitrovu zaradi bolečin v komolcu 10 km/h počasnejši. Sicer pa je Jannik Sinner že dopoldan opravil pregled z magnetno resonanco, ta pa ni pokazala večjih težav.

