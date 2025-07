Sabalenka po preobratu v polfinale

Na teniškem turnirju v Wimbledonu bosta v ženskem delu na sporedu prva dva četrtfinalna obračuna. Na osrednjem igrišču je bila Arina Sabalenka s 4:6, 6:2 in 6:4 boljša od Laure Siegemund. Na igrišču številka ena pa bosta loparja prekrižali Amanda Anisimova in Anastazija Pavljučenkova.

Arina Sabalenka je v na letošnjem turnirju v Wimbledonu do zdaj zelo dobro opravila z nasprotnicami, saj vse do danes ni oddala niza. Toda prva igralka sveta je že pred četrtfinalnim dvobojem opozarjala, da jo verjetno čaka najzahtevnejše delo do sedaj. Izkušena 37-letna Laura Siegemund jo je dodobra namučila. Sabalenka je za zmago potrebovala dve uri in 56 minut.

Nemka je v prvem nizu vodila s 3:0 in 5:2 ter po seriji odvzemov servisa povedla. V drugem je Belorusinja povedla z 2:0, Nemka je izenačila, naslednje štiri igre pa je dobila Sabalenka. V odločilnem tretjem je Nemka že servirala za vodstvo s 5:3, Belorusinja pa je obrnila potek in dobila zadnje tri igre.

Amanda Anisimova, trinajsta nosilka turnirja, bo v četrtfinalu igrala proti Anastaziji Pavljučenkovi. Za igralki bo to četrti medsebojni dvoboj, vse tri dvoboje do zdaj pa je dobila Američanka.

Četrtfinale, Wimbledon

Arina Sabalenka (Blr/1) - Laura Siegemund (Nem) 4:6, 6:2, 6:4; Amanda Anisimova (ZDA, 13) - Anastazija Pavljučenkova (Rus) Amanda Anisimova (ZDA, 13) - Anastazija Pavljučenkova (Rus)

