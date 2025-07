Šok in solze: To ni zmaga #video

Video: Reuters

V ponedeljek smo na osrednjem igrišču teniškega turnirja v Wimbledonu videli pravo dramo. Jannik Sinner je bil namreč že v zelo težkem položaju. V osmini finala je igral proti Grigorju Dimitrovu, ki je do prelomnega trenutka zanimivega dvoboja vodil že z 2:0 v nizih (6:3, 7:5, 2:2). Bolgara je v četrti igri tretjega niza servisu zapeklo v desnem delu prsnega koša in se je sesedel. Takoj je k njemu pritekel Jannik Sinner, kmalu za tem pa je Dimitrov v solzah predal dvoboj.

A sight we never want to see.



Grigor Dimitrov is forced to retire while leading two sets to love. Everyone at #Wimbledon is wishing you a speedy recovery, Grigor 💚💜 pic.twitter.com/qBwiMbq3e2