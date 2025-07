Sinnerju je voda tekla v grlo, a nato velik udarec za njegovega tekmeca

Na teniškem turnirju v Wimbledonu so znani vsi četrtfinalisti. Na zadnjem dvoboju dneva se je odvila prava drama. Številka ena moškega tenisa Jannik Sinner je proti Grigorju Dimitrovu izgubljal s 3:6, 5:7 in 2:2, nato pa je Bolgar zaradi poškodbe dvoboj predal. Italijana v četrtfinalu čaka Američan Ben Shelton, ki je izločil Lorenza Sonega. Uspešen je bil tudi srbski zvezdnik Novak Đoković, ki je Alexa De Minaurja izločil po preobratu. Za polfinale se bo pomeril z Italijanom Flaviom Cobollijem.

Prvi teniški igralec sveta Jannik Sinner si ni želel napredovati na tak način. Lahko bi se zgodilo, da sploh ne bi videl četrtfinala Wimbledona, a mu je vstop v tega omogočila poškodba tekmeca Grigorja Dimitrova.

Bolgar je vodil s 6:3 in 7:5, v tretjem nizu pa je bilo 2:2, ko ga je ustavila poškodba v predelu prsnega koša. Kljub zdravstveni oskrbi dvoboja ni mogel nadaljevati in ga je na koncu predal. Prvič v odprti eri se je zgodilo, da je teniški igralec dvoboj predal na petih zaporednih turnirjih za grand slam.

Sinner se bo za polfinale pomeril z desetim nosilcem Benom Sheltonom. Američan je prvi niz proti Italijanu Lorenzu Sonegu sicer izgubil s 3:6, dobil pa naslednje tri s 6:1, 7:6 in 7:5 ter se prebil do četrtfinala.

Đoković zmagal prvič pred očmi Federerja

Novak Đoković na letošnjem turnirju v Wimbledonu lovi svojo že osmo turnirsko lovoriko na sveti travi in tekmecem sporoča, da še zdaleč ni končal svoje naloge. V osmini finala se je na osrednjem igrišču meril z Avstralcem Alexom de Minaurjem, ki je moral lani Srbu prav v Wimbledonu zaradi poškodbe kolka predati četrtfinalni obračun.

Novak Đoković je v četrtfinalu Wimbledona. Foto: Reuters

Letošnjega je Avstralec začel bolje od tekmeca, prvi niz je dobil s 6:1, v drugem je Đoković vrnil udarec (6:4), v tretjem pa je pri zaostanku 3:4 dobil tri igre in ga dobil s 6:4. Še večji preobrat mu je uspel v četrtem nizu. Minaur je vodil s 4:1, nato pa je Nole pritisnil na plin in Avstralcu preprečil, da bi dobil še kakšno igro, sam pa je dobil pet zaporednih in napredoval v četrtfinale.

Đokovićevo zmago je s tribun pospremil Roger Federer. Srb je prvič doslej dobil dvoboj, ko ga je s tribune gledal legendarni Švicar. "Upam, da sem s tem končal prekletstvo," je dejal.

Đokovića čaka italijanski debitant v četrtfinalih grand slamov Flavio Cobolli.

Flavio Cobolli se je prvič v karieri uvrstil v četrtfinale grand slama. Foto: Reuters

Cobolli prvič v četrtfinalu grand slama

Kot prva sta se danes v osmini finala pomerila hrvaški veteran Marin Čilić in Flavio Cobolli. Po treh urah in pol igre je v četrtfinale napredoval 23-letni Italijan, ki je s tem dosegel uspeh kariere. Prvič bo zaigral v četrtfinalu grand slama.

Coboli je prva niza dobil s 6:4, v tretjem je po tie breaku Čilić ostal v igri in v četrtem tekmecu vzel servis za vodstvo s 4:3, nato pa tudi sam izgubil servis. Izenačen niz je odločil nov tie break, po katerem se je veselil Italijan.

Wimbledon, osmina finala:

Jannik Sinner (Ita, 1) : Grigor Dimitrov (Bol, 19) 3:6, 5:7, 2:2 predaja;

Novak Đoković (Srb/6) : Alex De Minaur (Avs/11) 1:6, 6:4, 6:4, 6:4;

Ben Shelton (ZDA, 10) : Lorenzo Sonego (Ita) 3:6, 6:1, 7:6 (1), 7:5

Flavio Cobolli (Ita, 22) : Marin Čilić (Hrv) 6:4, 6:4, 6:7 (4), 7:6 (3)

