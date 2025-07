Sedemletna Tara, hčerka Novaka Đokovića, je navdušila gledalce na osrednjem igrišču in ob njenih plesnih gibih se je marsikomu prikradel nasmeh na obraz, še najbolj pa njenemu očetu, ki je v soboto na sveti travi dosegel 100. zmago.

Žena Jelena in hčerka Tara na tribunah. Foto: Guliverimage

Po končanem dvoboju so ga v pogovoru na igrišču prosili, naj razloži svoj značilni ples, ki ga uprizarja ob vsaki zmagi. Beograjčan je razkril, da je ples prirejen pesmi "Pump it up". "To je pesem, ob kateri plešem z otroki. Poglejte, hčerka ravno ta trenutek to dela," je razlagal Nole in Taro prosil. "Srce, bi pokazala." Takrat so se kamere usmerile prot njej, ko je pokazala nekaj gibov. "Ona to obvlada. To je zdaj naša tradicija. Upam, da bom še naprej zmagoval in da bomo lahko še naprej 'pumpali' v Wimbledonu.

Gre še za kakšno drugo sporočilo? To proslavljanje je v nekaterih srbskih medijih že pred dnevi vzbudilo precej zanimanja in namigujejo, da je eden najboljših športnikov na ta način dal podporo srbskim študentom, ki že zadnjih osem mesecev protestirajo proti trenutni oblasti v Srbiji in predsedniku Aleksandru Vučiću.

Foto: Guliverimage

Novak Đokovć je sicer v tretjem krogu najbolj prestižnega turnirja premagal rojaka in prijatelja Mimoira Kecmanovića, katerega zdaj trenira Viktor Troicki, kapetan srbske reprezentance v Davisovem pokalu in prav tako dober prijatelj Đokovića. Sedemkratni zmagovalec Wimbledona ni bil najbolj navdušen na takšno situacijo. "Viktor Troicki je tukaj, naš kapetan v Davisovem pokalu. Prvič sem igral uradno tekmo in da je Viktor sedel v drugi loži. Upam, da se to ne bo nikoli več zgodilo."

"Še vedno trdo treniram in se trudim premikati svoje meje." Foto: Guliverimage

Še vedno trdo treniram

Eden najboljših teniških igralcev vseh časov se ni mogel izogniti vprašanju o 100. travi v Wimbledonu in se s tem pridružil Rogerju Federerju in Martini Navratilovi. "Sliši se zelo dobro in zares čutim privilegij, da sem se znašel v tem položaju. Tenis me je izoblikoval v to, kar sem danes. Omogočil ogromno življenjskih izkušenj, zato nič ne jemljem za samoumevno. Še vedno trdo treniram in se trudim premikati svoje meje," je povedal 38-letni teniški igralec, ki lovi 25., rekordno zmago na turnirjih za grand slam. Mu bo uspelo letos v Londonu?

