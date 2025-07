Marin Čilić je potreboval kar nekaj časa, da se je vrnil v pravo formo. Foto: Reuters

Izkušeni hrvaški teniški igralec Marin Čilić je bil kar nekaj časa nekoliko na stranskem tiru, potem ko se je dolgo ubadal s poškodbo. Njegova kakovost nikoli ni bila sporna. Vseeno ima v svoji vitrini zmago na turnirju za grand slam, v Wimbledonu pa je leta 2017 igral tudi v finalu.

Kot kaže, se zdaj pri 36 letih spet vrača na stara pota, potem ko je v četrtek na presenečenje mnogih pod hladno prho poslal domačina Jacka Draperja, četrtega nosilca turnirja. To je bila za Čilića zagotovo največja zmaga po več kot dveh letih poškodb, neuspehov, operacij in rehabilitacije.

Čeprav teniška igrišča in bele strmine nimajo veliko skupnega, je Čilić priznal, da je v času svoje rehabilitacije spremljal tudi vrnitev in napredek Lindsey Vonn, ki se je lani po petih letih premora vrnila na tekmovanja in zablestela.

Trenutno 83. igralec sveta je potreboval "le" dve operaciji, Lindsey Vonn jih je potrebovala kar devet, da je bilo koleno spet pripravljeno za največje napore. "Seveda sem spremljal Lindsey. Očitno je smučanje šport, kjer ne moreš biti na 99 odstotkov. Moraš biti fizično neverjetno dobro pripravljen, da vzdržiš te hitrosti in vse, kar pride s pritiskom. V tenisu lahko nekako čutiš stvari, igraš na različne načine in morda nisi tako pod pritiskom, ampak vseeno moraš biti stoodstotno pripravljen."

Čiliću po prvi operaciji ni najbolje kazalo, saj rehabilitacija ni šla v pravo smer, zato je moral iskati novo rešitev. "Šel sem skozi, ne vem, na stotine raziskav. Bral sem in govoril s kar nekaj zdravniki, ki mi niso dali pravega odgovora. To je bil torej izjemno težaven del. Si športnik in čutiš, v redu, imaš poškodbo, nekdo jo bo rešil. Ampak na žalost ni bilo tako. Potem sem se odločil, da grem v ZDA in se pogovorim s štirimi ali petimi zdravniki ter dobim njihova mnenja. Na srečo mi je uspelo najti rešitev," je o svoji poti razlagal trenutno drugi najboljši hrvaški igralec na turneji.

Doing it for those who matter most ♥️



Marin Cilic's children were watching on as he advanced to R3 of #Wimbledon on No.1 Court - and he credits them for keeping him in match shape! 😁 pic.twitter.com/0RPG6E5QhC