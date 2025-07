Nepričakovana brutalna neposrednost

Iskrenost kitajskega ministra za zunanje zadeve naj bi po poročanju SCMP zelo presenetila Kajo Kallas, ki se je z Wang Yijem v Bruslju pogovarjala kar štiri ure.

Kitajska uradna stališča glede vojne v Ukrajini – čeprav pogosto razmeroma medla, neodločna in po mnenju mnogih kritikov na Zahodu tudi preveč naklonjena Rusiji – so imela do zdaj namreč vselej prisotno pozivanje k sklenitvi mirovnega dogovora med Rusijo in Ukrajino, pri čemer se je Kitajska ponujala tudi kot potencialni mediator.

Kitajska se že od februarja 2022, ko se je začela vojna v Ukrajini, izogiba jasni obsodbi ruske invazije sosednje države. Foto: Shutterstock

"Kitajska potrebuje ZDA, ki gledajo v Moskvo in Kijev, ne v Peking"

Po navedbah dveh dobro obveščenih virov, ki ju navaja SCMP, naj bi Wang Yi očital Kallas lekcijo v tako imenovani "realpolitiki" in ji neposredno povedal, da Rusija preprosto ne sme izgubiti vojne v Ukrajini, saj Kitajska potrebuje Združene države Amerike, ki so osredotočene na Moskvo in Kijev.

Vojna v Ukrajini "blagoslov za Kitajsko"

Wang Yi naj bi po poročanju SCMP celo dejal, da je bila zdaj že skoraj tri leta in pol trajajoča vojna tako rekoč blagoslov za Kitajsko. Če bi se končala, pa bi Washington svoj pogled obrnil proti Pekingu, proti Pacifiku, in se morda zapletel celo v konflikt s Kitajsko.

Kitajski zunanji minister Wang Yi in podpredsednica Evropske komisije Kaja Kallas Foto: Guliverimage

Kitajska znova zanika, da pomaga Rusiji

Kallas je Kitajsko sicer tudi pozvala, naj nemudoma preneha s podporo prizadevanjem Rusiji, da tehtnico v vojni v Ukrajini odločilno nagne na svojo stran. Kitajska se sicer že dlje sooča z obtožbami, da Rusiji zagotavlja orožje in opremo, na primer brezpilotne letalnike. Wang Yi naj bi to med srečanjem s Kallas znova odločno zanikal.

Večja osredotočenost ZDA na Kitajsko bi lahko otežila morebitno načrtovanje kitajske invazije na Tajvan, menijo poznavalci. Foto: Unsplash / TangChi Lee

Do priznanja kitajskega zunanjega ministra, da Rusija ne sme izgubiti vojne v Ukrajini, saj bi bilo to slabo za Kitajsko, sicer prihaja ravno v času, ko so Združene države Amerike zamrznile del vojaške pomoči Ukrajini, ki med drugim vključuje tudi kritično pomembne sisteme protizračne obrambe in streliva zanje.