Brutalen napad na Kijev: "Velika nevarnost v regiji. Vse sile so v pripravljenosti" #vŽivo

Ruske sile so sinoči izvedle večurni napad z raketami in brezpilotnimi letalniki na ukrajinsko prestolnico Kijev, pri čemer so napadle stanovanjska območja in civilno infrastrukturo. Napad je po navedbah lokalnih oblasti povzročil požare v več delih Kijeva, ranjenih je bilo najmanj 19 ljudi. V ukrajinskem napadu z dronom v ruski regiji Rostov je medtem bil ubit en človek, so danes sporočile lokalne oblasti.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.03 Brutalen napad na Kijev

6.45 Ukrajina in Rusija poročata o novih medsebojnih napadih

6.30 Trump v pogovoru s Putinom brez napredka o vojni v Ukrajini

7.03 Brutalen napad na Kijev

Ruske sile so sinoči izvedle večurni napad z raketami in brezpilotnimi letalniki na ukrajinsko prestolnico Kijev, pri čemer so napadle stanovanjska območja in civilno infrastrukturo. Napad je po navedbah lokalnih oblasti povzročil požare v več delih Kijeva.

Napad se je zgodil manj kot 12 ur po telefonskem klicu med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Po navedbah mestnih oblasti je bilo prizadetih najmanj 13 lokacij po prestolnici, ranjenih pa je bilo najmanj 19 ljudi, od katerih jih je 14 končalo v bolnišnici.

Kyiv at this hour as Russians unleash what must be the largest attack of the war, targeting the city's civilian population with drones and ballistic missiles.



Meanwhile, the US forbids Ukraine from striking Russia's oil infrustructure, the one thing that can stop the war. pic.twitter.com/SLpXWGv9XR — Kyiv Insider (@KyivInsider) July 4, 2025

Novinarji Kyiv Independent so poročali, da so se eksplozije v Kijevu začele okoli 22. ure po lokalnem času in trajale do zgodnjih jutranjih ur. Ukrajinske zračne sile so sporočile, da je Rusija okoli pol enih ponoči proti Kijevu izstrelila balistično raketo, zjutraj okoli 2.30 pa še nekaj drugih.

Eksplozije v Kijevu so se začele okoli 22. ure po lokalnem času in trajale do zgodnjih jutranjih ur. Foto: Reuters Po razpoložljivih informacijah je dron zadel stanovanjsko stavbo v okrožju Obolon in povzročil požar na strehi. V okrožju Svjatošino so ostanki drona povzročili požar v skladišču in zadeli dvorišče 16-nadstropne stavbe, pri čemer je požar zajel več vozil. Po padcu ostankov drona je v poslovnih prostorih izbruhnil še en požar.

V okrožju Dniprovski so ruševine padle v bližini šole in več stanovanjskih stavb, v okrožju Solomjanski pa je požar izbruhnil v upravni stavbi, skladiščih in garaži. Ruševine so poškodovale več poslovnih prostorov. V okrožju Ševčenkovski je bilo zažgano prazno stanovanje v prvem nadstropju osemnadstropne stavbe, požar pa je izbruhnil tudi v poslovni stavbi v istem okrožju. Poškodovana je bila tudi zdravstvena ustanova v okrožju Hološijevski.

Ljudje so se pred nevarnostjo napadov zatekli na postajo podzemne železnice. Foto: Reuters

Kyiv reality.



Missiles fly as civilians try to stay safe in shelters.



Stopping supplies of air defense missiles to Ukraine means a direct threat to civilians, to people like these ones on the video. It means more Russian terror and more tragedies for Ukrainians. https://t.co/9Oe1v6C9ta pic.twitter.com/JCBMBx9Rej — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 4, 2025

6.45 Ukrajina in Rusija poročata o novih medsebojnih napadih

Dvonadstropna stavba v vasi Dolotinka v Rostovu je bila poškodovana "zaradi padca drona, pri čemer je umrla upokojenka", je na Telegramu zapisal vršilec dolžnosti guvernerja regije Jurij Sljusar.

"Trenutno v regiji še vedno obstaja nevarnost napada z droni. Vse sile in sredstva so v pripravljenosti," je nadaljeval in dodal, da so iz dvonadstropne stavbe evakuirali 20 prebivalcev.

Še ena oseba je bila ranjena v ukrajinskem napadu z dronom v moskovski regiji, je poročala ruska tiskovna agencija Tass.

Tarča napadov z raketami in droni je bila znova tudi Ukrajina. V napadih na prestolnico Kijev je bilo ponoči po navedbah lokalnih oblasti ranjenih 19 ljudi, pri čemer so jih 14 hospitalizirali. Ruski napadi so poškodovali železnice, nekateri potniški vlaki pa so zaradi tega imeli do dve uri zamude.

6.30 Trump v pogovoru s Putinom brez napredka o vojni v Ukrajini

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da v petkovem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom ni dosegel nikakršnega napredka glede končanja vojne v Ukrajini. Kremelj je medtem poročal o Putinovem vztrajanju pri ruskih ciljih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Šlo je za precej dolg klic, pogovarjala sva se o marsičem, vključno z Iranom, in seveda sva, kot veste, govorila o vojni v Ukrajini. In s tem nisem zadovoljen," je Trump v petek dejal novinarjem. Na vprašanje, če mu je uspel premik bližje dogovora o končanju vojne, je odgovoril: "Ne, pri njem nisem dosegel sploh nikakršnega napredka."

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da v petkovem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom ni dosegel nikakršnega napredka glede končanja vojne v Ukrajini. Foto: Guliverimage Gre za neobičajno pesimistično oceno ameriškega predsednika, ki je po večini predhodnih pogovorih s Putinom podajal optimistična poročila o napredku na poti do dogovora. Od začetka njegovega mandata sta se voditelja po telefonu pogovarjala petkrat.

V zadnjem času sicer Trump izkazuje vse večje nezadovoljstvo z ruskim predsednikom. V zadnjih tednih je denimo zavrnil njegovo ponudbo posredovanja v konfliktu med Izraelom in Iranom, češ naj se raje osredotoči na Ukrajino.

Kremelj je medtem po petkovem skoraj uro trajajočem pogovoru sporočil, da je Putin vztrajal pri ciljih vojne v Ukrajini. Kot vsakič doslej je izpostavil t. i. temeljne vzroke za vojno, med katere Moskva med drugim šteje prizadevanja Kijeva za pridružitev zvezi Nato.

Pogajanja za končanje vojne, ki jo je Rusija sprožila z agresijo februarja 2022, so trenutno zastala. Putin, ki ga Kijev in zahodne zaveznice obtožujejo zavlačevanja s procesom, medtem ko nadaljuje rusko ofenzivo v Ukrajini, je sicer Trumpu v petek zagotovil pripravljenost nadaljevati pogajanja.