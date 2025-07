Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so iz Elizejske palače sporočili, da je Macron v pogovoru izpostavil neomajno podporo Francije suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine, Putina pa pozval k čimprejšnji prekinitvi ognja in začetku pogajanj med Moskvo in Kijevom za trdno in trajno rešitev konflikta.

Putin za vojno v Ukrajini še naprej krivi zahod

Putin je po navedbah Kremlja izpostavil, da mora biti mir v Ukrajini globalen in dolgoročen ter da mora "odstraniti globoke vzroke ukrajinske krize in temeljiti na novi ozemeljski realnosti". Poudaril je, da je ukrajinski konflikt neposredna posledica politike zahodnih držav, ki se že leta niso ozirale na varnostne pomisleke in interese Rusije.

Voditelja sta se pogovarjala več kot dve uri in se kljub različnim stališčem dogovorila za nadaljnjo izmenjavo mnenj o ukrajinskem konfliktu.

O Iranu: Krize je treba reševati z diplomacijo, se strinjata predsednika

Glede iranskega jedrskega vprašanja sta se odločila, da "bosta uskladila svoje pristope in se kmalu pogovorila, da bi skupaj spremljala to vprašanje", je sporočilo francosko predsedstvo. Po navedbah iz Kremlja pa sta se strinjala, da je treba krize na Bližnjem vzhodu reševati z diplomacijo.

Macron je izrazil odločenost, da bo še naprej iskal diplomatske rešitve za trajno rešitev iranskega jedrskega vprašanja, iranskih raket ter vloge Irana v regiji.

Putin vztraja, da ima Iran pravico do civilnega jedrskega programa

Iran mora spoštovati sporazum o neširjenju jedrskega orožja in sodelovati z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo, katere inšpektorji morajo takoj znova začeti delo, je dejal. Ob tem je spomnil na odgovornost stalnih članic Varnostnega sveta ZN, med katerimi sta tudi Francija in Rusija, pri jedrskih vprašanjih.

Putin pa je po navedbah iz Kremlja vztrajal, da ima Iran pravico do razvoja civilnega jedrskega programa.

Macron je sicer minuli četrtek napovedal, da se bo o iranskem jedrskem programu v prihodnjih dneh pogovarjal z vsemi stalnimi članicami VS ZN, ki so ob Franciji in Rusiji še ZDA, Velika Britanija in Kitajska.

Pogovarjala se nista skoraj tri leta

Macron se je s Putinom nazadnje pogovarjal septembra 2022, potem ko ga je v začetku leta v vrsti telefonskih pogovorov in tudi z obiskom v Moskvi skušal odvrniti od napada na Ukrajino. Tudi po ruski invaziji na Ukrajino februarja 2022 je z njim še nekaj mesecev ohranil stike po telefonu, poroča AFP.