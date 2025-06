Novo uničevalno orožje: Ukrajinci vračajo udarec Rusom #video

Ruske drsne oziroma jadralne bombe fab-500 in fab-1500 so bile dolgo časa največji strah in trepet ukrajinske vojske. Z njihovo pomočjo je ruska vojska razbijala ukrajinske utrjene položaje, kar je Rusom omogočalo ozemeljsko napredovanje. Zdaj pa se Ukrajinci pripravljajo, da bodo vrnili udarec Rusom: začeli so preizkušati lastne drsne bombe. Ukrajinski medij Defense Express je že objavil videoposnetek preizkusa bombe.