Grozljive ruske bombe, ki bi skoraj odločile vojno v Ukrajini

Rusija je v preteklih mesecih velike uspehe proti ukrajinski vojski dosegala zlasti z uporabo jadralnih oziroma drsnih bomb. Z njihovo pomočjo je razbijala ukrajinske utrjene položaje, kar je ruski vojski omogočalo ozemeljsko napredovanje. V zadnjem času pa so napadi s temi bombami upadli, ker je ZDA dovolila Ukrajincem napade z raketami atacms na vojaške cilje v Rusije.

Ukrajinske protiletalske sile so že aprila 2023 opozorile na ruske jadralne oziroma drsne bombe. Takrat so Rusi še uporabili manjše modele fab-500 (gre za tip drsnih bomb, ki nosijo 500 kilogramov eksploziva).

Uporaba drsne bombe s 1.500 kilogrami eksploziva

Jeseni 2023 pa je ruska vojska začela uporabljati tudi drsne bombe fab-1500 mp4 (s 1.500 kilogrami eksploziva). Bomba ima fiksna jadralna krila in menda tudi vgrajen laser, ki zazna tarčo z izjemno natančnostjo.

Poleg tega bombo na ciljno lokacijo vodijo s pomočjo satelitske tehnologije. Namesto ameriškega GPS naj bi Rusi pri tem uporabili ruski sistem.

Bomba, ki jadra do cilja

Ta tip bomb jadra pred padcem in lahko zelo natančno zadene položaje in vojaške objekte. Tudi ZDA imajo podobne bombe. Glede na poročila je Rusija nadgradila in posodobila bombe modela fab.

Ukrajinci so z uporabo raket atacms zmanjšali število napadov ruskih drsnih bomb za prbližno polovico. Foto: Guliverimage

Večtonske bombe morda niso tako natančne kot manjše jadralne bombe iz Ukrajine ali ZDA. Toda zaradi količine eksploziva so eden največjih strahov ukrajinskih vojakov, je jeseni 2023 za ameriško revijo Forbes povedal ukrajinski vojak Oleksander Solonko.

Škoda v radiju pol kilometra

Po poročanju ameriške revije Newsweek lahko, če zadene cilj, povzroči škodo v radiju pol kilometra. Zaradi ogromne eksplozivne moči naj bi razbijali bunkerje, tudi če so zakopani do 20 metrov globoko pod zemljo.

Ruski vojaški blogerji na Telegramu pišejo, da bi bomba lahko prebila celo tri metre debel beton. Jadralne bombe odvržejo iz letal tipa su-34, su-30 in su-35. Tovor lahko odvržejo z velikih višin in daleč stran od ukrajinske zračne obrambe.

Drsne bombe omogočijo rusko napredovanje

Ruske sile so z uporabo drsnih bomb uspešno uničevale utrjene ukrajinske položaje in tako na vzhodu Ukrajine počasi zavzemale vas za vasjo. Drsne oziroma jadralne bombe bi lahko tako postale orožje, ki bi odločilo vojno v Ukrajini v rusko korist.

Prav z uporabo teh posodobljenih bomb sovjetske izdelave so Rusi po ukrajinskih navedbah strli utrjeno ukrajinsko obrambo v strateško pomembnem mestu Avdijivka. Samo od 26. februarja do 3. marca lani so Rusi na branilce Avdijivke odvrgli več kot 500 jadralnih bomb, ukrajinske vire povzema britanski Guardian.

Jadralne bombe so Rusi uporabljali tudi za napade na ukrajinska mesta.

Novembra lani je prišlo do preobrata

Do preobrata pa je prišlo z odločitvijo ameriškega predsednika Joeja Bidna novembra lani, da ukrajinski vojski dovoli uporabo ameriških raket atacms za napade na vojaške cilje na ruskem ozemlju.

Tako so se po navedbah Kijeva napadi z drsnimi bombami zmanjšali približno za polovico. Zaradi napadov raket atacms so morali namreč Rusi svoje bombnike umakniti dlje od meje z Ukrajino. Ruski bombniki, ki so opremljeni za napade z drsnimi bombami, v zadnjem času tudi manjkrat letijo v napade na ukrajinske cilje, piše švicarski medij Watson.