Ukrajinci opozarjajo: Te ruske bombe lahko odločijo vojno #video

Ruski predsednik Vladimir Putin je v zadnjih letih pogosto predstavljal nova ruska orožja, kot sta hipersonični raketi kinžal in cirkon. Rusi so pred leti predstavili tudi menda najsodobnejši tank na svetu T-14 armata. A nobeno od teh orožij se v vojni v Ukrajini do zdaj ni izkazalo kot jeziček na tehtnici, tanki T-14 pa sploh še niso videli bojišča. Po drugi strani pa imajo Rusi v zadnjem času veliko uspeha z uporabo jadralnih oziroma drsnih bomb sovjetske izdelave.

Jadralne bombe, ki so v zadnjem času so strah in trepet ukrajinskih vojakov na fronti, ruska letala na ukrajinske položaje izpustijo zunaj dosega že tako slabotne ukrajinske protiletalske obrambe. Te bombe, ki imajo veliko rušilno moč, potem usmerjeno jadrajo oziroma drsijo proti ukrajinski obrambni črti.

Jadralne bombe odločile bitko za Avdijivko?

Prav z uporabo teh posodobljenih bomb sovjetske izdelave so Rusi po ukrajinskih navedbah strli utrjeno ukrajinsko obrambo v strateškem pomembnem mestu Avdijivka. Samo od 26. februarja do 3. marca so Rusi na branilce Avdijivke odvrgli več kot 500 jadralnih bomb, ukrajinske vire povzema britanski Guardian.

Bomba, imenovana fab-1500 MP54, ima fiksna jadralna krila in menda tudi vgrajen laser, ki zazna tarčo z izjemno natančnostjo. Poleg tega bombo na ciljno lokacijo vodijo s pomočjo satelitske tehnologije. Namesto ameriškega GPS naj bi Rusi pri tem uporabili ruski sistem.

Ali Rusi uporabljajo uvoženo zahodno tehnologijo?

Kot tudi piše Guardian, pri predelavah sovjetskih bomb Rusi uporabljajo tehnologijo, ki naj bi jo uvozili iz Kitajske, Tajske in Turčije, izvirni izdelovalci te tehnologije pa naj bi bila ameriška, kitajska in japonska podjetja. A trdnih dokazov za to, da bi zahodni proizvajalci te opreme kršili protiruske sankcije, ni.

Videoposnetek o ruskih jadralnih bombah:

Jadralna bomba je dobila ime po svoji teži, saj tehta okoli 1.500 kilogramov. Po pisanju ameriške revije Newsweek lahko, če zadene cilj, povzroči škodo v radiju pol kilometra. Zaradi ogromne eksplozivne moči naj bi razbijali bunkerje, tudi če so zakopani do 20 metrov globoko pod zemljo.

Bomba naj bi prebila do tri metre debel beton

Ruski vojaški blogerji na Telegramu pišejo, da lahko bomba prebije celo tri metre debel beton. Jadralne bombe odvržejo iz letal tipa su-34, su-30 in su-35. Kot je že omenjeno, lahko bombo odvržejo z velikih višin in daleč stran od ukrajinske zračne obrambe.

Rusi so po trditvah ukrajinske vojske v bitki za Avdijivko zmagali zaradi množične uporabe jadralnih bomb. Na fotografiji: ruševine v Avdijivki. Foto: Guliverimage

Ukrajinske protiletalske sile so že aprila lani opozorile na ruske jadralne bombe. Takrat so Rusi uporabili manjše modele fab-500. Večtonske bombe morda niso tako natančne kot manjše jadralne bombe iz Ukrajine ali ZDA, toda zaradi količine eksploziva so eden največjih strahov ukrajinskih vojakov, je za ameriško revijo Forbes povedal ukrajinski vojak Oleksander Solonko.