St. M., STA

Ponedeljek,
25. 8. 2025,
14.14

Med plavanjem čez Bospor izginil ruski plavalec

St. M., STA

29-letni ruski plavalec je v nedeljo izginil med tradicionalnim letnim plavanjem čez Bosporski preliv, so danes sporočili iz Turškega olimpijskega komiteja, ki je organizator preizkušnje Bosphorus Cross-Continental Swimming Race. Gre za preliv, ki Evropo loči od Azije in deli velemesto Istanbul na dva dela.

Ruski plavalec se je udeležil 37. izvedbe te priljubljene 6,5-kilometrske dirke, ki je zahtevna zaradi močnih tokov, ki tečejo skozi ožino med Azijo in Evropo. Sodelovalo je več kot 2.800 plavalcev iz 81 držav.

"Tesno sodelujemo z obalno stražo in policijo, da bi osvetlili ta incident," je v izjavi sporočil Turški olimpijski komite (TMOK) in potrdil, da so bili "uveljavljeni najvišji varnostni standardi".

"Dirka se konča dve uri po tem, ko zadnji plavalec vstopi v vodo. Na koncu je bila preverjena celotna proga in ugotovljeno je bilo, da v vodi ni več nobenega plavalca," so sporočili.

Med dirko je promet s čolni in tovorom prekinjen.

Bospor povezuje Črno morje z Marmarskim morjem in prek Dardanel z Egejskim in Sredozemskim morjem.

