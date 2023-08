Rusko "čudežno orožje", ki je upočasnilo ukrajinsko protiofenzivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ukrajinsko protiofenzivo, ki se je začela pred približno dvema mesecema, so v veliki meri upočasnila ogromna minska polja, ki so jih v zasedenih delih Ukrajine postavili Rusi.

Rusija je imela pred začetkom ukrajinske protiofenzive približno devet mesecev časa, da območja, ki jih je zasedla, opremi z večvrstnimi obrambnimi sistemi. Tako je pred glavno obrambno črto običajno več obrambnih linij. Te sestavljajo baze, jarki in protitankovski jarki, protitankovske ovire, topniški položaji – in minska polja. Putinove čete so minirale cele regije, piše nemški medij t-online.

Konec lanskega decembra je bilo potencialno minirano območje v Ukrajini ocenjeno na 160 tisoč kvadratnih kilometrov, kar je skoraj štirikrat večja površina od Švice. V prvi polovici leta 2023 je bilo verjetno dodanih še veliko več kvadratnih kilometrov minskih polj. Zaradi desetin različnih vrst min iz ruskih zalog je napredovanje za ukrajinske napadalce izjemno nevarno. Prav zato je od začetka protiofenzive ukrajinskim silam uspelo osvoboditi le nekaj sto kvadratnih kilometrov ozemlja. Cena krvi, ki so jo plačali za to, je bila visoka.

"Naše vojaško načelo je: ko naletiš na minsko oviro, se izmikaj, obidi oviro. Pri obsegu minskih ovir, ki so tam nastale v devetih mesecih, temu načelu sploh ni mogoče slediti," je za nemško tiskovno agencijo dpa dejal nemški brigadni general Christian Freuding. Ta tudi koordinira pritok nemške vojaške pomoči Ukrajini.

Ruske mine, ki so jih izkopali Ukrajinci. Ruska vojska je mine postavila na vsej frontni črti, ki je dolga 1.500 kilometrov. Foto: Guliverimage

"Ukrajina si mora res zaslužiti vsak meter terena z odpiranjem minskih ovir pod ognjem. In to je najtežja, najbolj krvava in najbolj dramatična stvar, ki si jo lahko predstavljate," poudarja Freuding.

"Ne moremo več delovati s tanki, ker so minska polja preprosto pregloboka," je v intervjuju za Washington Post priznal vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Valerij Zalužni."Prej ali slej se bo (tank) ustavil in nato ga bo uničil koncentriran (sovražnikov) ogenj," pojasnjuje general Zalužni.

Zato je Ukrajina že po nekaj tednih protiofenzive spremenila strategijo delovanja. Stran od večjih napadov z mehaniziranimi enotami, tj. z glavnimi bojnimi tanki in oklepnimi transporterji, proti ciljnemu napredovanju z manjšimi pehotnimi enotami, še piše t-online.