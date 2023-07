Ukrajinci presenetili rusko vojsko z novo taktiko napadov

Na začetku protiofenzive so Ukrajinci napadli ruske obrambne črte z oklepniki, a velikega preboja zaradi gosto posejanih protitankovskih min ni bilo. Zdaj so Ukrajinci uspešno spremenili taktiko: ruske obrambne črte napadajo s pehotnimi jurišnimi oddelki, ki se ruskim vojakom prikrito približajo skozi dolge pasove dreves ob poljih.

Dolgo napovedana in pričakovana ukrajinska protiofenziva se je začela v začetku junija. Najprej so Ukrajinci v boj poslali oklepne enote, ki so skušale na posameznih odsekih fronte prebiti ruske obrambne črte. A ti napadi, najbolj znan je pri Mali Tokmački v južni ukrajinski regiji Zaporožje, so bolj ali manj spodleteli.

Napadi manjših jurišnih enot

Rusi so ukrajinske oklepne enote uspešno napadali s protioklepnimi helikopterji, ki so na ukrajinske oklepnike izstreljevali rakete, oklepniki pa so obtičali tudi zaradi gosto posejanih protitankovskih min in drugih ovir. Kijev je zato spremenil taktiko.

Zdaj skušajo Ukrajinci ruske obrambne črte prebiti z napadi majhnih jurišnih pehotnih oddelkov. Ti se skušajo na fronti čim bolj neopazno približati rovom, v katerih so ruski vojaki, in jih nato napasti. Kot piše nemški medij Stern, pri tem Ukrajinci uspešno izkoriščajo dolge pasove dreves, ki ležijo ob poljih na fronti.

V sovjetskih časih so ob poljih posadili pasove dreves

Območje, kjer potekajo spopadi, je namreč zelo kmetijsko – na velikanskih površinah se raztezajo polja. V sovjetskih časih so, da bi preprečili veliko izgubo tal zaradi erozije, ob poljih načrtno zasadili dolge pasove zaščitnih dreves. To so nekakšni ozki gozdovi ob poljih.

Ukrajinska vojska je spremenila taktiko napadov zaradi velikih izgub med oklepniki, ki jih je utrpela na začetku protiofenzive junija letos. Na fotografiji so uničeni oziroma poškodovani ukrajinski oklepniki pri kraju Mala Tokmačka, ki so jih 8. junija pri poskusu preboja fronte poškodovale ruske protitankovske mine ter ruske protitankovske rakete in topniške granate. Foto: Reuters

Ti pasovi dreves so pot, po katerih se ruskim obrambnim jarkom približajo manjše skupine ukrajinskih jurišnikov. Pri tem so pogosto neodkriti, ker goste krošnje dreves ovirajo Ruse, da bi jih opazili z droni. Poleg tega ti pasovi dreves ob poljih niso tako zaščiteni z minami kot polja.

Napadi na ruske obrambne jarke

Zato Ukrajincem pogosto uspe neopazno priti do jarkov in jih napasti. To so krvavi boji mož na moža. Če Ukrajincem uspe zasesti jarek z ruskimi vojaki, se pripravljajo na napad na naslednji pas dreves, kamor se umaknejo ruski vojaki.

Vojna na fronti je tako postala nekakšno skakanje od enega pasu dreves ob poljih do naslednjega pasu dreves. Pri vsaki osvojitvi posameznega pasu dreves Ukrajinci napredujejo za nekaj sto metrov. Po drugi strani pa takšna taktika ne prinaša velikega preboja na fronti in osvoboditve velikega dela ozemlja izpod ruske okupacije v zelo kratkem času, piše Stern.

Rusi se bodo sčasoma prilagodili novi taktiki napadov

S takšno taktiko vojskovanja Ukrajinci tudi izgubljajo manj svojih oklepnikov, po drugi strani pa jim pogosto uspe uničiti ruske oklepnike. Pomembno vlogo ima tudi topništvo. Vsaka stran v spopadu tako skuša z droni odkriti topniške položaje in jih uničiti.

Predvidevamo lahko, da se bodo Rusi prilagodili novi ukrajinski taktiki, na primer z pogostejšim miniranjem gozdnih pasov. Ruski helikopterji že bolj napadajo pasove dreves, da bi preprečili ukrajinske napade. A te manjše pehotne skupine je težje odkriti kot oklepne kolone, ki so jih Rusi opazili že nekaj kilometrov pred svojimi obrambnimi črtami in so jih lahko pravočasno napadli.