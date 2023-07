Je prva faza ukrajinske protiofenzive spodletela?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prvi fazi protiofenzive je ukrajinska vojska poskušala napredovati kot iz učbenika ameriške vojske, pravi avstrijski vojaški strokovnjak Markus Reisner. Toda Rusi so bili predobro pripravljeni. Zdaj ukrajinska vojska poskuša z novo taktiko, pri čemer je uspešnejša.

"Po mojem mnenju je prva faza ukrajinske ofenzive propadla," je v intervjuju za nemško televizijo n-tv povedal avstrijski polkovnik in vojaški analitik Markus Reisner. Reisner, ki je tudi poveljnik garde avstrijske vojske, pravi, da so Ukrajinci najprej skušali "napredovati množično, kot iz učbenika ameriške vojske".

Ukrajinci spremenijo taktiko

A Ukrajinci so kmalu ugotovili, da so Rusi predobro pripravljeni, da bi dosegli preboj na fronti. Po operativnem premoru se je ukrajinska vojska konsolidirala ter spremenila taktiko in način bojevanja. "Zdaj poskušajo napasti z majhnimi jurišnimi skupinami. Ta taktika je zelo zelo počasna, a deluje," ugotavlja avstrijski polkovnik.

Reisner je v intervjuju trenutni položaj na fronti primerjal s tekmo ameriškega nogometa. "Obe strani sta v začetnem položaju, nato pa igralci obeh ekip tečejo drug proti drugemu. Potem pa sta dve možnosti: ali se prebiješ ali pa se zaletiš v igralca nasprotnega moštva in poskušaš biti močnejši od njega. Pri tem je pomembno, kdo ima boljšo kondicijo."

Letalstvo in rakete z dolgim dosegom

Vojaški analitik pravi, da ukrajinska vojska za preboj potrebuje učinkovito letalstvo ali veliko število natančnih oborožitvenih sistemov, kot so ATACM, rakete z dosegom okoli 300 kilometrov.

"Na ta način bi lahko Ukrajina povečala pritisk na ruske oskrbovalne poti in linijo poveljevanja. To je podobno, kot da bi poskušali potegniti tla izpod nogometaša, ki stoji nasproti vas," je še povedal Reisner za n-tv.