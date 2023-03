Vojaški strokovnjak napoveduje: Ukrajina bo premagala Rusijo oktobra letos

Vojna v Ukrajini traja že več kot leto. Po uspešnih ukrajinskih protiofenzivah konec avgusta in v začetku septembra lani so nekateri že napovedovali hiter ruski poraz. Ker pa je ukrajinsko osvobajanje zasedenega ozemlja pozneje zastalo, Rusi pa napredujejo v bitki za Bahmut, so napovedi številnih analitikov spet postale bolj črnoglede. Na fotografiji: ukrajinski vojak na frontni črti pri Mikolajevu lani septembra. Foto: Guliver Image