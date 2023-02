ZDA zaskrbljene zaradi nosečih Rusinj in ruskih vohunov iz Argentine

Pred tedni je britanski BBC poročal o velikem številu nosečih Rusinj, ki so v zadnjih mesecih prišle v Argentino. O številnih nosečih Rusinjah, ki vstopajo v državo, v zadnjih dneh poročajo tudi iz Brazilije. Zaradi tega so zaskrbljeni tudi v ZDA, ki naj bi se zelo zanimale za identiteto domnevnih očetov ruskih otrok, rojenih v Argentini.

Da je v Argentino v zadnjih mesecih vstopilo več kot pet tisoč nosečih Rusinj, je že sredi februarja poročal BBC. Na enem od letal iz Rusije v Argentino je bilo kar 33 nosečih Rusinj. Po navedbah argentinske nacionalne agencije za migracije so bile vse ženske v zadnjih tednih nosečnosti. Menijo, da želijo ženske doseči, da bi njihovi otroci z rojstvom v Argentini pridobili argentinsko državljanstvo.

Ruske nosečnice iz dobrih okolij

Po pisanju nemškega časnika Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ki se sklicuje na argentinske podatke, je lani v Argentino prišlo več kot deset tisoč Rusinj (brez navedb, koliko jih je bilo nosečih). Od tega jih je potem skoraj 7.000 zapustilo državo. Dopisnik omenjenega nemškega časopisa iz Južne Amerike tudi piše, da ruske nosečnice pogosto potujejo same, nemalokrat pa tudi s partnerji.

Večina jih prihaja iz dobrih in zelo dobrih okolij, najemajo stanovanja v prestižnih soseskah Buenos Airesa in obiskujejo drage zasebne klinike, kjer rojevajo. Kot še piše FAZ, porodni turizem ni nič novega. Še zlasti je opazen v državah, kjer novorojenčki samodejno dobijo državljanstvo države rojstva.

Noseče Rusinje na Floridi

Najbolj priljubljena destinacija so sicer ZDA, katerih potni list je med najbolj zaželenimi na svetu. V zadnjih desetletjih so tako bogate Rusinje svoje otroke rojevale na primer na Floridi, kjer imajo številne tudi nepremičnine.

Pred vojno v Ukrajini so bile v okviru tako imenovanega porodnega turizma glavni cilj nosečih Rusinj ZDA, še zlasti Florida, kjer imajo številni premožni oziroma bogati Rusi svoje nepremičnine. Fotografija Floride je simbolična. Foto: Guliverimage

Vendar pa je za Ruse vstop v ZDA v zadnjih letih postal težji in dražji. Po ruskem napadu na Ukrajino so ZDA kot destinacija povsem izpadle, zaradi česar so se Rusinje preusmerile na druge države na ameriški celini, kjer novorojenčki prav tako samodejno dobijo državljanstvo.

Noseče Rusinje v Braziliji

V zadnjih mesecih pa cilj nosečih Rusinj ni samo Argentina, ampak tudi največja južnoameriška država Brazilija. V Braziliji uradno ni mogoče izvedeti števila otrok, rojenih ruskim materam, ker državljanstvo žensk, ki so rodile, ni registrirano.

Kljub temu so krajevni brazilski mediji poročali o tem pojavu. V južnem brazilskem mestu Florianopolis naj bi se tako rodilo toliko ruskih dojenčkov, da so se ruski starši združili in najeli nekega pravoslavnega duhovnika, da je izvedel skupinski krst.

Zakaj sta Argentina in Brazilija paradiž za porodni turizem

Odgovor na vprašanje, zakaj sta Argentina in Brazilija priljubljeni destinaciji, so mogoče nizke ovire za vstop in pridobitev državljanstva ter privlačnost potnega lista teh držav. Rusi lahko vstopijo v Argentino in Brazilijo brez vizuma, pojasnjuje FAZ.

Videoposnetek o ruskih nosečnicah v Argentini:

Ko otrok pridobi državljanstvo te države, se preostali člani družine razmeroma preprosto prijavijo kot rezidenti in nato tudi zaprosijo za državljanstvo. Argentinski in brazilski potni list sta trenutno veliko bolj privlačna od ruskega. Omogočata brezvizumski vstop v več kot 170 držav. Oba potna lista je mogoče uporabiti tudi pri vlogi za pridobitev desetletnega vizuma za vstop v ZDA.

Beg iz Rusije v lepšo prihodnost?

Rusinje, ki rojevajo v Buenos Airesu, pa ne iščejo samo potnega lista države. Številni pari trdijo, da iščejo novo prihodnost v tujini zaradi strahu pred negotovo prihodnostjo v domovini. Predvsem mladi moški se poskušajo z izselitvijo izogniti vpoklicu v vojsko.

Tolmač, ki ruskim materam v Buenos Airesu pomaga pri birokratskih zadevah, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da 90 odstotkov Rusinj, ki pridejo v Argentino, išče boljšo prihodnost.

Kriminalci, ki izkoriščajo porodni turizem

Priti v Argentino, da bi imel otroka in začel novo življenje, ni zločin, je dejala direktorica argentinske nacionalne agencije za migracije Florencia Carignano. Težava je v tem, da so mnogi želeli le argentinski potni list in potem zapustili državo. Argentinske oblasti zato preiskujejo, ali se za ruskim porodnim turizmom skrivajo kriminalne mreže. Menda potekajo preiskave proti mreži, ki organizira ta potovanja in med drugim ponuja tudi poenostavljeno naturalizacijo po nujnem postopku.

Ameriške tajne službe so po različnih virih v stiku z argentinskimi oblastmi. Predvsem naj bi jih zanimala identiteta domnevnih očetov ruskih otrok, rojenih v Argentini. Foto: Guliverimage

Po podatkih argentinske zvezne policije naj bi ta mreža za omenjeni "sveženj" (prihod v Argentino in ureditev naturalizacije) zahtevala do 35 tisoč ameriških dolarjev. V okviru preiskave je policija v Buenos Airesu izvedla tudi vrsto racij.

Porodni turizem kot del ruskega vohunskega omrežja?

Strahovi gredo še dlje. Obstaja sum, da bi lahko argentinske potne liste zlorabili tudi za kriminalne namene ali vohunjenje. Direktorica argentinske nacionalne agencije za migracije je opozorila, da naj bi v Sloveniji prijeli ruske vohune z argentinskim državljanstvom, in namigovala, da bi lahko ti vohuni dobili potne liste z rojstvom otroka v Argentini. Po pisanju dopisnika FAZ je direktorica govorila o treh aretiranih ruskih vohunih z argentinskim državljanstvom. Kot vemo, so slovenski mediji pisali o dveh aretiranih ruskih vohunih z argentinskim državljanstvom.

Prav možnost, da bi lahko ruski vohuni pridobili argentinsko državljanstvo z rojstvom otrok v Argentini, skrbi ameriške tajne službe, ki so po različnih virih v stiku z argentinskimi oblastmi. Predvsem naj bi jih zanimala identiteta domnevnih očetov ruskih otrok, rojenih v Argentini, še piše FAZ.

Argentinci zaostrujejo obravnavo ruskih nosečnic

Argentina zadnje čase zaostruje svojo politiko do porodnega turizma. Tako so Argentinci od začetka februarja več nosečim Rusinjam preprečili vstop v Argentino, ker niso imele povratne letalske vozovnice in niso mogle posredovati nobenih informacij o svojem obisku.