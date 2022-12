V Avstriji razkrili domnevnega ruskega vohuna

Osumljeni 39-letnik, ki naj bi bil v Rusiji deležen posebnega vojaškega usposabljanja, je bil v stiku z diplomati in različnimi obveščevalnimi službami ter je bil v Moskvi malo pred in med vojaško invazijo ruskih sil na Ukrajino, je še sporočilo notranje ministrstvo.

Foto: Thinkstock

Avstrijske oblasti so danes sporočile, da so razkrile domnevnega ruskega vohuna. Gre za 39-letnega grškega državljana ruskega rodu, ki je osumljen, da je več let vohunil za rusko vojaško obveščevalno službo (GRU) v škodo Avstrije.

Moški je osumljen, da je posredoval informacije o "zunanjepolitičnih, družbenih in varnostnopolitičnih diskurzih" v Avstriji v zvezi z rusko invazijo v Ukrajini, je danes sporočilo notranje ministrstvo na Dunaju. Osumljenec je sin nekdanjega ruskega obveščevalca, ki je bil med svojim službovanjem kot diplomat nameščen v Nemčiji in Avstriji, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Avstrijske oblasti sumijo, da je morda posredoval informacije z namenom ocene tujih odzivov na rusko invazijo, so navedli.

Sumljiv je postal zaradi številnih potovanj. Od leta 2018 do začetka leta 2022 je opravil skupno 65 potovanj v druge evropske države, kot tudi v Rusijo, Belorusijo, Turčijo in Gruzijo ter pridobil več nepremičnin na Dunaju, v Rusiji in Grčiji, čeprav je imel uradno nizke dohodke.

Pri osumljencu, ki je trenutno na begu, so med drugim našli detektor signala za zaznavanje prisluškovalnih naprav in skrite kamere ter zaščitno obleko proti drobcem. Poleg tega so zasegli mobilne telefone in računalnike s skupno desetimi milijoni datotek, še navaja APA.