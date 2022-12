Britanci: V boj pošiljajo zapornike. Poveljniki pa ostajajo na varnem. #vŽivo

299. dan ruske invazije na Ukrajino. Ruska najemniška vojska podjetja Wagner je v zadnjih mesecih začela uporabljati novo taktiko na bojišču, ki temelji na mobiliziranih zapornikih. Kot so zapisali Britanci, Wagner na prve bojne linije pošilja neizurjene zapornike, ki navodila dobivajo prek pametnih telefonov in tabličnih računalnikov.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.55 Britanci: V klanje pošiljajo mobilizirane zapornike

7.17 Kijev znova tarča napadov z droni

7.00 Kijev nad Kissingerja: Še vedno ničesar ne razume

7.55 Britanci: V klanje pošiljajo mobilizirane zapornike

Ruska najemniška vojska podjetja Wagner je v zadnjih mesecih začela uporabljati novo taktiko na bojišču, ki temelji na mobiliziranih zapornikih, je danes sporočilo britansko obrambno ministrstvo. Kot so zapisali Britanci, Wagner na prve bojne linije pošilja neizurjene zapornike, ki navodila dobivajo prek pametnih telefonov in tabličnih računalnikov.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/E7U3CGkr8J



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RkWjJWTZgF — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 19, 2022

Medtem ko se zaporniki spopadajo z ukrajinskimi branilci, pa se Wagnerjevi poveljniki skrivajo na varnem in prek pametnih naprav upravljajo čete na bojišču. Če se zaporniki odločijo, da nočejo več sodelovati v bojih, in dezertirajo, jih čaka usmrtitev. Britanci tudi trdijo, da Wagner za premike čet uporablja satelitske posnetke zasebnih zahodnih podjetij, ne ruske vojske.

7.17 Kijev znova tarča napadov z droni

Kijev je bil danes zgodaj zjutraj znova tarča napadov z droni, so sporočile oblasti v ukrajinski prestolnici in prebivalce pozvale, naj upoštevajo opozorila pred zračnimi napadi.

"Sovražnik napada prestolnico," je prek Telegrama sporočila mestna uprava. V zračnem prostoru nad mestom so po lastnih navedbah že sestrelili devet brezpilotnih letal. Kot so navedli, gre za drone tipa šahed, ki jih izdeluje Iran in so prestolnico obstreljevali že v zadnjih tednih.

⚡️ The moment of the explosion in the Kyiv region. Video from subscribers.

👉@Flash_news_ua pic.twitter.com/xjRtmqu3HO — FLASH (@Flash_news_ua) December 19, 2022

Kijevski župan Vitalij Kličko je potrdil, da so v mestu odjeknile eksplozije. Slišati naj bi jih bilo v okrožjih Solomjanski in Ševčenkivski, več podrobnosti pa je napovedal za pozneje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajina je od začetka ruske invazije na državo pred desetimi meseci redno tarča smrtonosnih zračnih napadov. Po nizu nazadovanj na bojišču in izgubi ozemlja je Moskva tovrstne napade še okrepila, usmerjeni pa so zlasti na ukrajinsko energetsko infrastrukturo.

Ob vse nižjih temperaturah napadi z raketami in droni krnijo oskrbo z elektriko, mesta pa pogosto ostanejo tudi brez oskrbe z vodo in ogrevanja.

Po obsežnih napadih pretekli petek, v okviru katerih so ruske sile izstrelile okrog 70 raket, je bil električni operater v državi med popravljanjem omrežja primoran v nujne izklope elektrike.

Kot je v nedeljo zvečer v svojem rednem nagovoru dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, so do zdaj obnovili oskrbo z elektriko za devet milijonov ljudi.

7.00 Kijev nad Kissingerja: Še vedno ničesar ne razume

Nekdanji ameriški zunanji minister Henry Kissinger je v včeraj objavljeni kolumni za The Spectator pozval Zahod k miru z Rusijo. Kissinger, ki se je sicer oklical za velikega podpornika Ukrajine v boju proti ruskim okupatorjem, je opozoril na zgodovinsko vlogo Moskve. "Rusija je bila del svetovnega ravnovesja pol tisočletja. Kljub vojaškim neuspehom ima Rusija še vedno globalen vpliv in jedrski arzenal," je opozoril Kissinger, ki je v preteklosti že večkrat dejal, da mora Rusija obdržati Krim, ki si ga je priključila leta 2014.

Kijev se je takoj odzval na Kissingerjeve pozive k miru. "Kissinger še vedno ne razume ničesar, ne narave te vojne ne spremembe na svetovni red, ki jih je ruska invazija povzročila," je po poročanju Al Jazeere dejal svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak. Ta je tudi spet poudaril uradno stališče Kijeva, da mir z Rusijo ni mogoč, dokler zadnji ruski vojak ne zapusti Ukrajine.