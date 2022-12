Rusi včeraj izvedli enega največjih napadov od začetka vojne, izstrelili so več kot 70 raket #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ukrajinska vojska je ciljala na šolo in več stanovanjskih objektov v regiji Lugansk, ki je pod nadzorom Rusije. Foto: Reuters

297. dan vojne v Ukrajini. V obstreljevanju ukrajinskih sil v regiji Lugansk na vzhodu Ukrajine, ki je pod nadzorom Rusije, je bilo ubitih najmanj 11 ljudi, poroča ruska državna tiskovna agencija Tass. Ukrajinski uradniki so povedali, da je Rusija včeraj izstrelila več kot 70 raket, kar je eden največjih napadov od začetka vojne. Posledično je po vsej državi prišlo do izrednih izpadov elektrike, motena je bila oskrba z vodo, prekinjeno je bilo obratovanje podzemne železnice.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



8.03 V Kijevu ponovno vzpostavljeni podzemna železnica ter oskrba z vodo in elektriko

Župan glavnega mesta Ukrajine Vitalij Kličko je danes zgodaj zjutraj sporočil, da sistem mestne podzemne železnice spet deluje in da so bili vsi prebivalci ponovno priključeni na oskrbo z vodo, poroča The Guardian.

Ukrajinski uradniki so povedali, da je Rusija včeraj izstrelila več kot 70 raket, kar je eden največjih napadov od začetka vojne. Posledično je po vsej državi prišlo do izrednih izpadov elektrike.

Kličko je še povedal, da so ogrevanje že zagotovili polovici mesta, z elektriko pa so oskrbeli že dve tretjini mesta. "Kljub temu je primanjkljaj električne energije velik," je še dejal.

7.41 Najmanj 11 mrtvih po obstreljevanju Luganska

V obstreljevanju ukrajinskih sil v regiji Lugansk na vzhodu Ukrajine, ki je pod nadzorom Rusije, je bilo ubitih najmanj 11 ljudi, je poročala ruska državna tiskovna agencija Tass.

V napadu na vas Lantrativka je bilo ranjenih še 20 ljudi, je navedeno.

Ukrajinska vojska je v napadu uporabila ameriški raketomet Himars, s katerim je ciljala na šolo in več stanovanjskih objektov. Informacij o napadih ni bilo mogoče neodvisno preveriti.

Včeraj čez dan je bila pod udarom ukrajinskega topništva tudi sosednja regija Doneck. Ena oseba je umrla, pet pa jih je bilo ranjenih.