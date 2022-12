Kijev: To načrtuje Putin takoj po novem letu

296. dan vojne v Ukrajini. Kljub porazom v zadnjih mesecih Rusija načrtuje začetek velike protiofenzive februarja 2023. Ruska vojska naj bi imela tri potencialne tarče za protiofenzivo. Ukrajina pričakuje predvsem napade v Donbasu, nekateri visoki predstavniki ukrajinske vojske pa so v zadnjih dneh omenjali tudi nov neposredni napad na Kijev in invazijo iz Belorusije na zahod Ukrajine.

Ob 7. uri in 20 minut so ukrajinske oblasti prek vseh kanalov začele opozarjati prebivalstvo na zračne napade ruske vojske. Po do zdaj znanih podatkih so alarmi zazvonili v večini ukrajinskih regij in v večjih mestih, v zaklonišča so se odpravili tudi v Kijevu.

Kljub porazom v zadnjih mesecih Rusija načrtuje začetek velike protiofenzive februarja 2023, so po poročanju The Guardiana zatrdili v Kijevu. Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov je v izjavi za medije dejal, da začetek napadov pričakujejo februarja 2023, ko naj bi Rusi usposobili drugo polovico od 300 tisoč mobiliziranih vojakov.

Ta teden je sicer The Economist poročal, da bodo Rusi na krilih mobiliziranih vojakov najverjetneje izvedli protiofenzivo v Ukrajini že januarja prihodnje leto.

Ruska vojska naj bi imela tri potencialne tarče za protiofenzivo. Ukrajina pričakuje predvsem napade v Donbasu, nekateri visoki predstavniki ukrajinske vojske pa so v zadnjih dneh omenjali tudi nov neposredni napad na Kijev in invazijo iz Belorusije na Zahod Ukrajine.

Rusija bo prihodnje leto podvojila teste uporabe interkontinentalnih raket, tudi tistih, ki lahko nosijo jedrske konice, je za ruski medij Krasnaja zvezda dejal poveljnik ruskih raketnih sil Sergej Karakajev.

Leta 2011 so ZDA in Rusija sicer podpisale dogovor o zmanjšanju števila interkontinentalnih raket na 700.