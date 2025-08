Slovenke so po vrnitvi z gostovanja v Talinu že začele priprave na sredino zadnjo kvalifikacijsko tekmo, ki jo bodo v Strumici odigrale proti izbrani vrsti Izraela.

Štiridesetletni italijanski strateg Alessandro Orefice bo v Severno Makedonijo popeljal štirinajst igralk: podajalki Evo Pavlović Mori in Žano Ivano Halužan Sagadin, sprejemalke Žano Godec, Loreno Lorber Fijok, Fatoumatto Sillah ter sprejemalko/korektorko Mijo Šiftar. Med prostimi igralkami so v ekipi Emi Jurič, Anja Mazej in Katja Banko, v vlogi korektoric pa Eva Zatković in Polona Frelih. Na mestu srednjih blokerk bodo zaigrale Saša Planinšec, Mirta Velikonja Grbac in Nika Milošič, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

"Tekmo moramo odigrati maksimalno, saj so v igri tudi mednarodna lestvica in točke, ki jih s tekmami nabiramo. K tej tekmi bo treba pristopiti resno in jo čim bolje izkoristiti za uigravanje," pravi Eva Pavlović Mori. Foto: Aleš Oblak

"Prvi del smo opravile z odliko, še posebej tekmo z Estonijo. Rekla bi, da tekma z Izraelom nikakor ne bo lahka, saj nas tudi potovanja precej utrudijo. Verjamem, da se bomo osredotočile tudi na to zadnjo tekmo, ki bo igrala ključno vlogo pri naši samozavesti pred svetovnim prvenstvom," je v izjavi za OZS dejala najmlajša članica izbrane vrste Emi Jurič.

Prihajajoče srečanje bo za Slovenke pomembno predvsem z vidika nabiranja točk, dodatno poudarja podajalka Eva Pavlović Mori: "Tekmo moramo odigrati maksimalno, saj so v igri tudi mednarodna lestvica in točke, ki jih s tekmami nabiramo. K tej tekmi bo treba pristopiti resno in jo čim bolje izkoristiti za uigravanje. Upam, da bo selektor priložnost za dokazovanje in igranje ponudil tudi drugim igralkam. Ti obračuni so za nas še vedno pomembni zaradi svetovnega prvenstva, zato merimo na zmago."

"Z energijo bomo varčevali, kjer bomo lahko, glede na visok tempo zadnjih dni, a zagotovo ne na igrišču," pravi selektor Alessandro Orefice. Foto: Aleš Oblak

Selektor Orefice kljub osvojeni vozovnici za evropsko prvenstvo ostaja zvest svojemu pristopu, ki temelji na doslednosti, osredotočenosti in odgovornosti, ne glede na nasprotnika: "K zadnji tekmi moramo pristopiti osredotočeno. Sami se odločamo, kakšen ritem bomo imeli na igrišču, imamo dve ekipi, ki imata lahko zelo dobro raven igre, vendar moramo - ne glede na to, proti komu igramo - paziti na svojo polovico igrišča in poskušati igrati najboljšo mogočo odbojko. Še naprej moramo biti motivirani in osredotočeni, kar ni vedno najlažje, saj se je lažje prilagoditi ekipi, ki morda ni na isti ravni kot mi. Tako je bilo recimo v Estoniji, kjer so imeli v domači ekipi tudi nekaj težav s poškodbami. Vesel sem za uspeh, ki smo ga dosegli, saj se celotna ekipa trudi. Naslednja tekma bo pomembna predvsem za položaj na svetovni lestvici, zato je za nas pomemben vsak niz. V Severno Makedonijo se odpravljamo motivirani, z energijo pa bomo varčevali, kjer bomo lahko, glede na visok tempo zadnjih dni, a zagotovo ne na igrišču."

Slovenke so se z Izraelom pomerile že v lanski reprezentančni sezoni v Ljubljani in slavile s 3:0 (19, 13, 15).

Vrhunec za slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco bo nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo na Tajskem potekalo med 22. avgustom in 7. septembrom.