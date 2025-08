Hrabri Slovenci klonili proti svetovnim prvakom, čaka jih boj za bron

Slovenska odbojkarska reprezentanca se je v polfinalu lige narodov hrabro zoperstavila svetovnim prvakom Italijanom, ki v kitajskem Ningboju na koncu niso dopustili presenečenja. Azzurri so zmagali s 3:1 (22, -22, 21, 18), tako da se bodo pomlajeni Slovenci v nedeljo ob 9. uri borili za bron. Njihov tekmec bo znan po dvoboju Brazilije in Poljske.

Liga narodov, polfinale: Sobota, 2. avgust

Slovenska odbojkarska zasedba je v prevetreni zasedbi v četrtek poskrbela za največje presenečenje zaključnega turnirja lige narodov v Ningboju na Kitajskem. Varovanci Fabia Solija so v četrtfinalu izkoristili slab dan Francozov, branilce lovorike in aktualne olimpijske prvake premagali s 3:1 ter napredovali v polfinale tekmovanja.

V tem jih je znova pričakala favorizirana tekmica, svetovna prvakinja Italija, ki je Slovence v rednem delu tekmovanja v Stožicah pred dvema tednoma premagala s 3:0. Azzurri so slavili tudi tokrat, a imeli več dela, da so prišli do zmage.

Alessandro Michieletto je bil prvi mož italijanske zmage. Foto: VolleyballWorld Solijevi požrtvovalni odbojkarji so se zahodnim sosedom odlično upirali predvsem v prvih treh setih. Uvodni je Italijanom pripadel s 25:22, drugega so s 25:22 dobili Slovenci, tretjega s 25:21 Italijani, ki so še najlažje prišli do osvojitve odločilnega, četrtega niza (25:18).

Pri zahodnih sosedih, ki so bili bolj zbrani ob izenačenjih v zaključkih nizov, predvsem pa bolj razpoloženi na servisu, je bil s 26 točkami najbolj učinkovit Alessandro Michieletto, Rok Možič je ob porazu dosegel 14 točk, Žiga Štern 11, kapetan Jan Kozamernik 10, Tonček Štern in Nik Mujanović 9, Sašo Štalekar pa 9.

V nedeljo še ena priložnost za prvo odličje

Slovenci, ki na Kitajskem ne morejo računati na tri standardne člane, ki so že bili letos del reprezentance, kapetana Tineta Urnauta, Alenka Pajenka in Gregorja Ropreta, so še tretjič v zadnjih petih letih nastopili v polfinalu lige narodov in še tretjič ostali brez finala.

Slovenci, ki so Italijanom vzeli en niz, se bodo v nedeljo borili za prvo odličje v ligi narodov. Foto: VolleyballWorld

Leta 2021 jih je v polfinalu zaustavila Poljska, lani jim je vstop v finale preprečila Japonska, letos pa Italijani, ki bodo v tej izvedbi tekmovanja v finalu igrali prvič.

Slovenci lahko še vedno dosežejo najboljši rezultat v ligi narodov, ki je za zdaj četrto mesto. V nedeljo ob 9. uri se bodo za bron pomerili s poražencem drugega polfinalnega para, v katerem si bosta ob 13. uri nasproti stali Poljska in Brazilija.

Vrhunec sezone bo septembrsko svetovno prvenstvo na Filipinih.