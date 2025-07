Presenečenje na Kitajskem: Naredili smo nekaj izjemnega, sanje so dovoljene #video

"Naredili smo nekaj velikega, zato sem ponosen na svojo ekipo. Igrali smo blizu svojega maksimuma, Francija pa ni prikazala najboljše predstave, a to ni bistveno, pomembno je, da smo v polfinalu in da so nam sanje dovoljene," je po veliki zmagi slovenske odbojkarske reprezentance nad branilko lovorike in olimpijsko prvakinjo Francijo , po kateri so se Slovenci uvrstili v polfinale lige narodov, dejal selektor Fabio Soli. Njegova zasedba se bo za finale v soboto pomerila z Italijani. Slovenci so zdaj dvakrat igrali v polfinalu tekmovanja in obakrat končali na četrtem mestu.

Sašo Štalekar po zmagi nad Francijo in uvrstitvi v polfinale (video: OZS):

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v pomlajeni zasedbi na Kitajskem poskrbela za veliko presenečenje. V četrtfinalu lige narodov je na kolena spravila branilce lovorike in aktualne olimpijske prvake Francoze, na selektorskem čelu katerih je začetnik slovenske odbojkarske pravljice Andrea Giani. Slovenci bodo v sobotnem polfinalu igrali proti Italijanom.

Po olimpijski sezoni so Slovenci novo poglavje odprli z novim selektorjem Fabiom Solijem, novim sistemom igre, brez nekaterih standardnih nosilcev zadnjega desetletja in z veliko priložnosti za mlade upe. Redni del lige tekmovanja so, tudi na račun nekaterih porazov neposrednih tekmecev, končali na šestem mestu in si še četrtič v zadnjih petih letih prislužili vstopnico za zaključni turnir lige narodov na Kitajskem.

Soli: Sanje so nam dovoljene

V Ningbo je Solijeva zasedba odpotovala brez rezultatskega pritiska, a odločena, da se ne ustraši favoriziranega četrtfinalnega tekmeca, olimpijske prvakinje Francije.

"Mislim, da moramo na Kitajsko odpotovati s sanjami v naših glavah in sanjati kot ekipa na splošno ter vedeti, da lahko naredimo nekaj posebnega. Za športnike je vedno dobro, da imajo sanje, saj te takšne sanje lahko popeljejo nekam, kamor sploh nisi mislil, da lahko prideš," je pred odhodom v Azijo, kamor niso odpotovali Tine Urnaut, Alen Pajenk in Gregor Ropret, dejal 45-letni Italijan na slovenski klopi.

Fabio Soli je že pred odhodom na Kitajsko poudarjal, da so sanje dovoljene. Foto: VolleyballWorld

Njegovo razmišljanje o sanjah je v Ningboju obrodilo sadove, njegova četa je izkoristila slabši dan galskih petelinov, ki so si privoščili ogromno napak, in zrežirala novo lepo zgodbo slovenske odbojke.

"Naredili smo nekaj izjemnega, zato sem ponosen na svoje fante. V letošnji ligi narodov smo začeli dobro, nato smo imeli nekaj težav, danes pa pokazali vse svoje znanje. Igrali smo blizu svojega maksimuma, to ni bila najboljša Francija, kakršno smo lahko videli v zadnjih letih, niso prikazali najboljše predstave, a to ni bistveno. Pomembno je, da smo v polfinalu in da so nam sanje dovoljene," je po zmagi v izjavi za organizatorje dejal Soli.

Štern: Pravi pristop od začetka, borili smo se za vsako žogo

"V tekmo smo šli s spoštovanjem do Francije, a nismo se je ustrašili. Od začetka smo šli s pravim pristopom, od prve do zadnje točke smo se borili za vsako žogo, dali svoj maksimum. Mislim, da smo zasluženo zmagali. Zdaj je čas za počitek in pripravo na Italijo. Tako kot je bila Francija, je tudi Italija favorit, a v tekmo moramo iti z istim pristopom," pa je po priborjeni polfinalni vstopnici v izjavi za OZS razmišljal Tonček Štern, ki je k zmagi prispeval največ, 16 točk.

Sašo Štalekar pa je poudaril, da je bilo poglavitno za uspeh to, da so pokazali veliko poguma, discipline in želje.

Tonček Štern po preboju v polfinale (video: OZS):

Možič: Tudi za nas nekoliko presenetljivo

Da so tudi sami presenečeni nad razpletom, je po slavju s 3:1 dejal sprejemalec Rok Možič. "Tudi za nas je to nekoliko nepričakovano, a prišli smo sem dobro pripravljeni in brez pritiska. Nismo prišli sem igrat zgolj ene tekme in uspelo nam je. Sicer nismo prikazali najboljše igre, tudi Francija ne, ampak z izjemo drugega niza smo skoraj ves čas imeli pobudo." "Nismo prišli sem igrat zgolj ene tekme in uspelo nam je." Foto: VolleyballWorld

Toniutti: Razmisliti bo treba o predstavi

"Povsem preprosto, Slovenija je igrala bolje od nas, zasluženo so napredovali. Nismo imeli dobrega dne, igrali smo slabo. Treba bo razmisliti o svoji predstavi, se vrniti v Francijo, regenerirati in se pripraviti, tako mentalno kot fizično, na svetovno prvenstvo," je po porazu francoske vrste, ki ni mogla računati na Earvina Ngapetha (po težavah s kolenom naj bi zaigral na svetovnem prvenstvu), Jeana Patryja (bolezen), Kevina Tillieja in Barthelemyja Chinenyezeja, dejal razočarani podajalec Ben Toniutti. Francoski podajalec Toniutti je bil razočaran nad predstavo svoje ekipe. Foto: VolleyballWorld

V soboto nad Italijane

Slovenci bodo še tretjič v petih letih igrali v polfinalu zaključnega turnirja. Do zdaj se jim še ni uspelo uvrstiti v finale. V soboto se bodo pomerili s svetovnimi prvaki Italijani, ki so v četrtfinalu s 3:1 izločili Kubance.

Polfinalni tekmec Slovencev bodo v soboto Italijani. Foto: VolleyballWorld

Reprezentanci sta se srečali v rednem delu na turnirju v Stožicah, ko so bili s 3:0 boljši zahodni sosedi. A tudi Francozi so v rednem delu s tem rezultatom premagali Slovence ...

V drugem polfinalnem paru se bodo Brazilci udarili z zmagovalcem dvoboja Poljska – Japonska.