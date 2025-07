Slovenski odbojkarji so v novo sezono vstopili v prevetreni zasedbi, brez nekaterih nosilcev igre zadnjega desetletja, z novim selektorjem Fabiom Solijem in novim sistemom igre, ki zahteva čas. V prvem delu tekmovalnega obdobja, v katerem so veliko priložnosti za dokazovanje dobili številni mladi, so prikazali toplo-hladne predstave.

Na tretjem turnirju lige narodov so v Stožicah, tudi zaradi nekaterih porazov neposrednih tekmecev, potrdili vozovnico za zaključni turnir lige narodov, na katerem bo v prihodnjih dneh nastopila osmerica.

"Sanje te lahko popeljejo tja, kamor si nisi mislil, da sploh lahko prideš"

Solijeva zasedba, ki je redni del končala kot šesta, se bo v četrtkovem četrtfinalu zoperstavila aktualni olimpijski prvakinji Franciji. Na selektorskem stolčku te je stari znanec in začetnik slovenske odbojkarske pravljice Andrea Giani. Vloga favorita pripada galskim petelinom, a pomlajeni slovenski tabor poudarja, da bo poskušal narediti vse, da se po eni tekmi še ne bo poslovil od Kitajske.

"Mislim, da moramo na Kitajsko odpotovati s sanjami v glavah in da sanjamo kot ekipa na splošno ter vemo, da lahko naredimo nekaj posebnega." Foto: Aleš Fevžer

"V športu nikoli ne razmišljam v smeri, da nimamo ničesar za izgubiti. Mislim, da moramo na Kitajsko odpotovati s sanjami v naših glavah in da sanjamo kot ekipa na splošno ter vemo, da lahko naredimo nekaj posebnega. Za športnike je vedno dobro, da imajo sanje, saj te takšne sanje lahko popeljejo nekam, kamor sploh nisi mislil, da lahko prideš. Mislim, da moramo ostati na svoji poti, ni nam treba ničesar spreminjati, narediti moramo le to, česar smo sposobni. Moramo igrati na najvišji možni ravni in to mora biti naš cilj," je še pred odhodom v Azijo v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Soli.

"Za nas bo izziv stati nasproti taki ekipi"

"Na drugi strani bodo dvakratni olimpijski prvaki, ki jih spoštujemo. Poznamo njihove igralce, ki so izjemni, in za nas bo izziv stati na igrišču proti taki ekipi. Boriti se bomo morali za vsako točko posebej in se truditi v končnicah nizov, da bi jih lahko osvojili. S takšnim razmišljanjem se domov lahko vrnemo tudi z zmago ali še čim več, vsekakor pa z več samozavesti, ki jo potrebujemo na poti k našemu glavnemu cilju, torej razvijati se skozi način igre, ki ga vpeljujemo, in mladim igralcem omogočiti, da pridobijo pomembne izkušnje," pa o tekmecih pravi 45-letni Italijan, čigar največji cilj te sezone s Slovenijo je septembrsko svetovno prvenstvo na Filipinih.

Slovenci in Francozi so se srečali že v rednem delu, ko so s 3:0 zmagali galski petelini. Foto: Volleyball World

Soli tudi na Kitajskem ne bo mogel računati na vse sile, ki so bile v tej sezoni že del reprezentance, saj v Azijo niso odpotovali trije nosilci igre: kapetan Tine Urnaut, Alen Pajenk in Gregor Ropret. Med 14 odbojkarji v Ningboju so podajalca Uroš Planinšič in Nejc Najdič, korektorja Tonček Štern in Nik Mujanović, sprejemalci Rok Možič, Žiga Štern, Rok Bračko, Luka Marovt in Klemen Šen, srednji blokerji Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Janž Kržič ter prosta igralca Jani Kovačič in Grega Okroglič.

Za uvod Italijani in Kubanci

Slovence polfinale v Ningboju proti Francozom čaka v četrtek ob 9. uri, ko prvi bodo na igrišče v sredo ob 9. uri stopili Italijani in Kubanci, ob 13. uri v sredo pa še gostitelji Kitajci in Brazilci. Na zadnji četrtfinalni tekmi se bodo v četrtek ob 13. uri za finale pomerili Japonci in Poljaki.

Slovenci bodo četrtič v zadnjih petih letih igrali na zaključnem turnirju, zgrešili so ga le leta 2022, ko so v rednem delu lige zasedli deseto mesto. Njihova najboljša uvrstitev je četrto mesto (2021, 2024), niso igrali le leta 2022 v Bologni, dvakrat so na zaključnem turnirju zasedli četrto mesto, leta 2023 pa so po četrtfinalnem porazu z Japonci osvojili sedmo mesto.