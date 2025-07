Slovenci pred velikim izzivom: Treba bo pokazati predstavo sezone

Slovenska odbojkarska reprezentanca je že prispela na prizorišče zaključnega turnirja lige narodov v kitajski Ningbo, kjer bo v četrtkovem četrtfinalu v pomlajeni zasedbi izzvala olimpijsko prvakinjo Francijo. "Francozi so zagotovo favoriti in kot smo videli, igrajo že skoraj s popolno zasedbo, z vsemi bolj izkušenimi igralci. A na Kitajsko ne gremo samo na turnir. Vemo, da se igra po sistemu izločilnih bojev, in na eni sami tekmi lahko hitro kaj spremeniš, imaš dober ali pa slabši dan. Poskušali bomo presenetiti," pred začetkom turnirja osmerice pravi slovenski korektor Tonček Štern.

Pomlajena slovenska izbrana vrsta je redni del lige narodov, v katerem se je med seboj merilo 18 najboljših reprezentanc sveta, zaključila na šestem mestu. Vozovnico za Kitajsko si je priigrala po porazih neposrednih tekmecev in razburljivem obračunu proti Srbiji v Stožicah, skupno pa v statistiko vpisala sedem zmag in pet porazov.

Slovenska reprezentanca, za katero je to peti nastop na tem tekmovanju pod okriljem svetovne zveze, se bo na zaključnem turnirju še četrtič podala v boj za najvišja mesta. V četrtfinalu bo njena tekmica aktualna olimpijska prvakinja Francija, s katero se je pomerila že na drugem turnirju lige narodov v Burgasu in izgubila z 0:3 (23:25, 27:29 in 23:25).

Selektor Fabio Soli na Kitajskem ne bo mogel računati na vse sile, saj v Azijo niso odpotovali trije nosilci igre: kapetan Tine Urnaut, Alen Pajenk in Gregor Ropret. Med 14 odbojkarji v Ningboju so podajalca Uroš Planinšič in Nejc Najdič, korektorja Tonček Štern in Nik Mujanović, sprejemalci Rok Možič, Žiga Štern, Rok Bračko, Luka Marovt in Klemen Šen, srednji blokerji Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Janž Kržič ter prosta igralca Jani Kovačič in Grega Okroglič.

"Ne bo dovolj, da bomo samo na trenutke igrali dobro, morali bomo prikazati najboljšo tekmo v letošnji sezoni." Foto: Grega Valančič

Planinšič: Ne bo dovolj, da bomo samo na trenutke igrali dobro

"Prvi cilj je z uvrstitvijo na zaključni turnir izpolnjen, a se že zdaleč ne želimo ustaviti. Vemo, da nas v prihodnje ne čaka le tekma s Francozi, ampak tudi svetovno prvenstvo in naš cilj je biti boljši iz dneva v dan. Na turnirju na Kitajskem bodo Francozi, vsaj na papirju, zagotovo favoriti. A na Kitajsko se ne gremo predajat, pokazat gremo svojo najboljšo igro in prepričan sem, da si bomo, če bomo igrali tako, kot smo na trenutke že igrali, lahko ustvarili dovolj priložnosti, tudi za zmago. Seveda bo na nas, da vse te priložnosti izkoristimo, saj proti takšnim tekmecem, kot so Francozi ali pa Italijani, proti katerim smo si ustvarili priložnosti, a smo jih premalo izkoristili, ničesar ne smeš izpustiti iz rok. V teh trenutkih bomo res morali odigrati zelo zbrano. In ne bo dovolj, da bomo samo na trenutke igrali dobro, morali bomo prikazati najboljšo tekmo v letošnji sezoni. Naš cilj je, da rastemo iz dneva v dan in zato tudi imamo možnosti, da se uvrstimo v polfinale," je pred odhodom na zaključni turnir za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Planinšič.

"Vemo, da se igra po sistemu izločilnih bojev, in na eni sami tekmi lahko hitro kaj spremeniš, imaš dober ali pa slabši dan. Poskušali bomo presenetiti." Foto: VolleyballWorld

Štern: Na eni tekmi se lahko zgodi marsikaj

Tudi eden bolj izkušenih reprezentantov v Ningboju Tonček Štern poudarja, da Slovenija na Kitajsko ni odšla samo zato, da bo na turnirju sodelovala. "Letos je pomladitev ekipe na začetku sezone prinesla malo nižji nivo igre, a smo ga vseeno dokaj hitro dvignili in tudi nanizali dobre rezultate na začetku lige. Na drugem turnirju so bili ti nekoliko slabši, na koncu pa se nam je, kljub temu, da smo pred zadnjo tekmo že mislili, da se bomo zelo težko uvrstili na Kitajsko, vendarle poklopilo. Tri oziroma štiri reprezentance so odigrale nam v prid, na koncu pa smo imeli vse na svojih ramenih in se uvrstili na zaključni turnir. Mislim, da je prvi cilj izpolnjen, zdaj pa nas čakajo Francozi, ki so zagotovo favoriti in kot smo videli, igrajo že skoraj s popolno zasedbo, z vsemi bolj izkušenimi igralci. A tudi mi ne bomo šli na Kitajsko samo na turnir. Vemo, da se igra po sistemu izločilnih bojev, in na eni sami tekmi lahko hitro kaj spremeniš, imaš dober ali pa slabši dan. Kot sem že rekel, smo en cilj izpolnili, v Ningbo pa gremo poskusit presenetit."

Slovence polfinale v Ningboju proti Francozom čaka v četrtek ob 9. uri, kot prvi bodo na igrišče v sredo ob 9. uri stopili Italijani in Kubanci, ob 13. uri v sredo pa še gostitelji Kitajci in Brazilci. Na zadnji četrtfinali tekmi se bodo v četrtek ob 13. uri za finale pomerili Japonci in Poljaki.

Liga narodov, četrtfinale:
Sreda, 30. julij
Četrtek, 31. julij

