Slovensko odbojkarsko reprezentanco zadnji julijski dan čaka četrtfinalni nastop na zaključnem turnirju lige narodov na Kitajskem. Potem ko so si v naporni zadnji tekmi na domačem terenu zagotovili uvrstitev med osmerico, so želje v slovenskem taboru pred tekmo s Francijo še malenkost višje.

Slovenskim odbojkarjem, ki so se na zaključni turnir uvrstili po tem, ko so v rednem delu tekmovanja nanizali sedem zmag in pet porazov ter se uvrstili na šesto mesto na lestvici, je selektor Fabio Soli namenil le dan in pol počitka.

Izbrana vrsta se je namreč znova zbrala že v torek popoldan. Na tekmovanje v Ningboju bo Slovenija odpotovala v soboto dopoldne. Na druženju z mediji pred današnjim treningom je Jan Kozamernik priznal, da je sicer kratek počitek prišel zelo prav.

"Predvsem je za nami nekaj kar napornih tekem, ki so nam vzele nekaj energije. Zato je bil teden namenjen regeneraciji, piljenju forme... malo smo zadihali, prišli nazaj, oddelali za fizično pripravo in detajle, ki jih lahko še izboljšamo."

Foto: Aleš Oblak

Tekma s Srbijo v Ljubljani je bila ne le naporna, ampak tudi čustvena, tudi zaradi slovesa Dejana Vinčića od reprezentančnega dresa. "Vedeli smo, v kakšnem položaju smo, da si lahko z zmago zagotovimo zaključni turnir. Res je bila tekma z veliko vzponi in padci, a to so emocionalne tekme, kjer lahko zmaga tisti, ki čustva bolj nadzoruje. Slovo Vinčiča je bilo seveda v naših glavah, tudi sam sem ob zadnjih servisih pomislil, da moramo zmagati, da se bo poslovil v slogu," je dejal Kozamernik.

Nabiranje izkušenj

Poudaril je, da je zaključni turnir pomemben predvsem za mlade slovenske igralce zaradi nabiranja izkušenj. "Pred nami je Francija, ki je velika reprezentanca. A v tekmo moramo iti brez strahu, ker lahko le veliko pridobimo," meni Kozamernik.

Priznava, da skrivnosti pred tekmo ni. "Mi njih zelo dobro poznamo, oni mogoče nas malo manj, ker imamo malenkost drugačno postavo kot ponavadi. Mislim, da je to lahko naša točka presenečenja. Če bomo igrali, kot znamo, jih lahko presenetimo. Čakati moramo priložnosti in vsako izkoristiti, ne bo jih veliko," razkriva recept za prvo tekmo na Kitajskem.

"Fantje so trpeli in si zaslužili 36 ur počitka"

Selektor Soli je priznal, da so njegovi fantje trpeli in si zaslužili 36 ur počitka, a zdaj je pred njimi že nova naloga. "Uvrstitev na turnir ni bil naš cilj, to je bila naša želja. Cilj je bil igrati najboljšo odbojko, ki jo znamo ter razvijati nove igralce in talente. Na zaključnem turnirju bo raven še višja, a nas ne skrbi, kot športniki moramo ostati na najvišji možni ravni."

"Vemo, da bomo igrali z eno najboljših ekip na svetu. A oboji smo na zaključnem turnirju, spoštujemo jih, ne smemo pa se bati. Poznamo številne igralce, odlični so, pametno igrajo, soočili se bomo s sistemom, ki vsak dan napreduje. To bo zanimiv izziv za nas," pravi Soli.

Selektor je dodal, da bo postava na Kitajskem skorajda enaka, kot je bila v Ljubljani. Doma bodo ostali Tine Urnaut, Alen Pajenk in Gregor Ropert ter se pripravljali na naslednje izzive v sezoni.

Tekma z aktualnimi olimpijskimi prvaki Francozi bo na vrsti 31. julija ob 9. uri po slovenskem času. Tekmovanje v Ningboju se bo začelo 30. julija z obračunom med svetovnimi prvaki Italijani in Kubanci. Sledil bo dvoboj med prvouvrščeno reprezentanco po rednem delu Brazilijo in gostiteljico Kitajsko. Zadnjo četrtfinalno tekmo pa bosta igrali Japonska in Poljska.

