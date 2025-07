Mednarodna odbojkarska zveza je objavila razpored zaključnega turnirja lige narodov v Ningboju na Kitajskem, ki se bo začel 30. julija z obračunom med svetovnimi prvaki Italijani in Kubanci. Sledil bo dvoboj med prvouvrščeno reprezentanco po rednem delu Brazilijo in gostiteljico Kitajsko. Slovenske in francoske odbojkarje dvoboj v dvorani Ningbo Beilun Sports and Art Centre čaka 31. julija, ob deveti uri po srednjeevropskem času, zadnjo četrtfinalno tekmo pa bosta igrali Japonska in Poljska.

Polfinalni tekmi se bosta odvijali drugega avgusta, najuspešnejše ekipe pa se bodo v boj za odličja podale v nedeljo, tretjega avgusta.

Slovenskim odbojkarjem, ki so se na zaključni turnir uvrstili potem, ko so v rednem delu tekmovanja nanizali sedem zmag in pet porazov ter se uvrstili na šesto mesto na lestvici, je selektor Fabio Soli namenil le dan in pol počitka. Naša izbrana vrsta se bo namreč znova zbrala že v torek popoldan in opravila treninga v fitnesu in v dvorani, v Ningbo pa bo prek Dunaja in Pekinga odpotovala v soboto. Soli bo seznam štirinajsterice, ki bo nastopila na Kitajskem, predvidoma objavil tik pred odhodom na Kitajsko.