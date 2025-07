Zvečer in ponoči bo vreme v večjem delu Slovenije precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo znašale od 16 do 21 stopinj Celzija, v Zgornjesavski dolini pa okoli 14 stopinj Celzija.

Jutri nas čaka delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo predvsem na vzhodu države. Popoldne se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na torek. Nekatere nevihte bodo lahko tudi močnejše. Ob tem bo zapihal okrepljen jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo med 26 in 33 stopinjami Celzija.

Napoved za sosednje pokrajine

Tudi v okoliških pokrajinah bo zvečer in ponoči večinoma jasno, v Alpah pa je možnih nekaj ploh in neviht. Jutri bo vreme delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V Italiji in Avstriji bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo počasi pomikale proti vzhodu. Ob prehodu nevihtnega sistema bo severno od Slovenije zapihal okrepljen veter zahodnih smeri, jugozahodnik pa bo pihal tudi po nižinah.

Obeti za naslednje dni

V torek bo vreme spremenljivo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, zvečer pa se bo postopno zjasnilo. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, vročina pa bo nekoliko popustila, napoveduje Agencija za okolje (Arso).

V sredo se obeta sončno in ponovno bolj vroče vreme.

V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, ob čemer se bodo znova začele pojavljati plohe in nevihte, ob tem pa bo pihal jugozahodnik.