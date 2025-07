Grški vremenoslovci so danes izdali opozorilo pred novim vročinskim valom, ki naj bi državo zajel prihodnji teden. Temperature bodo glede na napovedi presegle 40 stopinj Celzija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vročinski val se bo začel v ponedeljek, vrhunec pa naj bi s temperaturami okrog 43 stopinj Celzija dosegel v torek. V soboto naj bi nato vročina začela popuščati. "Visoke temperature je pričakovati skoraj ves teden," je sporočila meteorološka agencija.

V ponedeljek se bo živo srebro v osrednjem delu države glede na napovedi povzpelo do 41 stopinj Celzija, v Atenah in Solunu pa do 38 stopinj. V torek bi v prestolnici lahko namerili tudi 40 stopinj Celzija.

Grčija je letos doživela že dva vročinska valova - konec junija in v začetku julija, ko so oblasti v najtoplejšem delu dneva omejile odpiralni čas najbolj obiskane znamenitosti v državi, atenske Akropole.