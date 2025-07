Uničene počitnice: Slovenec plačal več tisoč evrov, a ostal brez nastanitve

Puljska policija preiskuje dva primera goljufije v zvezi z oddajo počitniških hiš na območju Medulina. Triintridesetletni Slovenec je aprila prek spletne strani rezerviral hišo in vnaprej plačal več tisoč evrov. Ko je prispel na lokacijo, pa mu je lastnik hiše povedal, da nepremičnino oddajajo prek druge agencije in da je že zasedena. Poletne počitnice so zanj pokvarjene, s podobno situacijo se sooča tudi 43-letna Poljakinja, ki je prav tako žrtev prevare.

Triintridesetletni Slovenec je puljski policiji prijavil prevaro. Aprila je prek spletne strani rezerviral počitniško hišo in vnaprej plačal več tisoč evrov. Ko pa je prispel na lokacijo, ga je pričakalo neprijetno presenečenje. Lastnik hiše mu je namreč povedal, da nepremičnino oddajajo prek druge agencije in da je že zasedena.

V podobni situaciji se je znašla 43-letna Poljakinja, ki je maja na družbenih omrežjih našla oglas za najem hiše v Medulinu. Ker ji je bila nastanitev všeč, je sledila navodilom v oglasu in za rezervacijo vnaprej plačala več tisoč evrov. Ko je prispela na lokacijo, pa je ugotovila, da hiša ni na voljo za najem in da je bila prevarana.

Policija svetuje

Policisti okoliščine omenjenih dveh primerov še preverjajo, ob tem pa državljane pozivajo k dodatni previdnosti pri rezervaciji nastanitev prek spleta. Svetujejo, da skrbno preverite oglase in spletne strani ter poiščete ocene drugih uporabnikov. Pozorni bodite tudi na to, ali se najemodajalec predstavi s polnim imenom in priimkom ter ali so njegovi podatki jasno navedeni, bodisi na družbenih omrežjih bodisi na spletni strani. Če je mogoče, je dobro, da pred plačilom dodatno preverite nastanitev in osebo ali agencijo prek uradnih institucij. Če sumite, da ste bili prevarani, nemudoma pokličite policijo na številko 192.