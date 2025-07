Ljubljanski potniški promet (LPP) je postal tarča goljufov. Na strani Javni prevoz v Ljubljani na Facebooku se je pojavil oglas, ki prebivalcem Ljubljane in okolice ponuja brezplačen javni prevoz in polletno vozovnico z neomejenim številom voženj za samo 1,95 evra. Na LPP opozarjajo, da gre za prevaro in lažno nagradno igro. Avtorji lažne objave so zlorabili podobo LPP.