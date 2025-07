Strokovnjaki za informacijsko varnost v vse večjem številu opozarjajo na ekstremen porast pojavljanja kibernetskih napadov, ki se jih je oprijelo skupno ime ClickFix. Gre za poskuse različnih internetnih kriminalcev, goljufov ali hekerjev z zvijačo prepričati uporabnike, da svoje računalnike pod pretvezo odpravljanja napake okužijo kar sami. S tem si namestijo katerega od nevarnih virusov, ki jim lahko ukrade vse občutljive podatke, drugim osebam omogoči dostop do njihovega računalnika ali pa celo zašifrira vse podatke na računalniku in od žrtve zahteva plačilo odkupnine.

Ni dvomov – če dobite to obvestilo, ste tarča kiberkriminalcev

Če se med vašim pohajkovanjem po spletu na kateri od spletnih strani pojavi nujno obvestilo, da je z vašim spletnim brskalnikom, drugim programom ali računalnikom nekaj narobe in da potrebuje takojšnje ukrepanje, tako da na vašem računalniku odprete okno Zagon ali Windows Powershell (Ukazni poziv), nato pa kopirate ukaz v obvestilu in ga prilepite v enega od njiju ter pritisnete gumb Enter, ni dvoma – nekdo poskuša vdreti v vaš računalnik ali pa ga okužiti z virusom.

Primer obvestila o domnevni napaki v brskalniku Microsoft Edge in navodila, kako jo "odpraviti". Foto: McAfee / Posnetek zaslona

Gre za tako imenovani napad ClickFix (v prevodu "klikni in popravi"), na katere v zadnjem obdobju vse pogosteje opozarjajo številna podjetja, ki se ukvarjajo s kibernetsko varnostjo, med drugim ESET, Kaspersky, BitDefender, McAfee in drugi.

Svojo žrtev poskušajo prepričati, da se okuži kar sama

Poanta napada je, da goljufi, kiberkriminalci ali dejanski hekerji svojo potencialno žrtev prepričajo, da svoj računalnik pod pretvezo odpravljanja napake ali nameščanja nujne posodobitve okuži kar sama.

Primer poskusa kibernetskega vdora z domnevnim odpravljanjem napake v orodju Word Online, ki se je pojavilo po odprtju dokumenta z zlonamernim makrom. Foto: Posnetek zaslona

Ko uporabnik v pozivu, ki se je pojavil na spletni strani, prejme poziv za ukrepanje, goljufi računajo na to, da bo kliknil na gumb za kopiranje "popravka" in z njim nato res poskusil odpraviti napako v svojem računalniku. Pozivi se običajno pojavijo predvsem na spletnih straneh, na katere lahko uporabniki naletijo prek povezav na družbenih omrežjih ali pa jih od neznancev prejmejo v sporočilu SMS in odprejo na računalniku, lahko pa so tudi povsem legitimne spletne strani, ki so bile tarče kibernetskih vdorov in "dodelane" za napade tipa ClickFix

Primer poskusa napada tipa ClickFix z domnevnim potrjevanjem, da nismo robot (captcha). Foto: Kaspersky

Na skrivaj se namestijo zlonamerni programi, vi pa prejmete sporočilo, da je napaka odpravljena

Popravek je v resnici zlonamerna programska koda, ki ob zagonu na osebnem računalniku najprej preveri, ali je računalnik primerna tarča za nadaljevanje postopka – okužbo, nato pa na računalnik dejansko prenese določen zlonamerni program, kot so Lumma Stealer (kraja podatkov), VenomRAT (omogoča oddaljen dostop do računalnika), različni izsiljevalski virusi ali orodja za oddaljeno rudarjenje kriptovalut.

Za seboj nato počisti vse sledi, kot so predpomnilnik DNS, ki shranjuje lokacije obiskanih strežnikov, in odložišče (da se iz njega izbriše kopirana programska koda), žrtev pa bo prejela obvestilo o odpravljeni napaki.