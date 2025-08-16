Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., Š. L.

Sobota,
16. 8. 2025,
18.23

Osveženo pred

21 minut

Sobota, 16. 8. 2025, 18.23

21 minut

EP do 16 let, tekma za tretje mesto

Slovenski mladi upi ugnali sosede in osvojili odličje na EP

Pe. M., Š. L.

slovenska košarkarska reprezentanca U16, EuroBasket | Slovenski košarkarji do 16 let so po zmagi nad Italijo osvojili bron na evropskem prvenstvu v Tbilisiju. | Foto FIBA

Slovenski košarkarji do 16 let so po zmagi nad Italijo osvojili bron na evropskem prvenstvu v Tbilisiju.

Foto: FIBA

Slovenska košarkarska reprezentanca do 16 let je na evropskem prvenstvu v Tbilisiju vknjižila lep uspeh. Slovenci so v boju za tretje mesto z 79:71 premagali Italijane in se tako domov vračajo z bronastimi odličji.

EP v košarki do 16 let

Sobota, 16. avgust:

Slovenci so v petek v polfinalu visoko, s kar 58:90, izgubili proti Srbiji, tako da so se v boju za bron merili z Italijo, ki je v drugem polfinalu klonila proti Litvi (81:91), in jo premagali.

Varovanci Gregorja Gornjeca so po začetnem vodstvu tekmeca s trojko povedli (3:2) in ob koncu uvodne četrtine vodili s 26:22. Zahodni sosedi so v začetku drugega dela stopili zaostanek in povedli (31:33), a je nato sledil slovenski preobrat. Z delnim izidom 13:2 so Slovenci nekoliko ušli in ob odmoru vodili s 44:37, 15 točk je prispeval Lun Jarc.

Tudi v tretji četrtini so nadzirali potek dvoboja in v zadnjo četrtino vstopili s +9 (60:51). Italijani so poskrbeli za napet zaključek, približali so se na zgolj tri točke (68:65), a so izbranci Gornjeca strnili vrste, v zaključku stopili na plin, zmagali z 79:71 in osvojili bron.

Slovenija u16 | Foto: FIBA Foto: FIBA

Prvo ime v slovenski vrsti je bil Jarc s 27 točkami, petimi skoki in šestimi asistencami, Matic Rezec je 16 točkam dodal pet skokov in štiri asistence, Aleks Pejić Rupnik 14 točkam štiri asistence, Bine Pregl je vpisal devet točk.

slovenska košarkarska reprezentanca U16, EuroBasket | Foto: FIBA Foto: FIBA

Slovenci so se sicer v sredo v četrtfinalu pomerili z Latvijo in slavili z 80:74, pred tem pa so v osmini finala zanesljivo s 87:66 premagali Izrael. Skupinski del tekmovanja so sklenili z dvema zmagama in enim porazom ter tako zasedli drugo mesto v skupini B. 

Slovenska reprezentanca do 16 let:

Hugo Rene Godec, Aleks Pejić Rupnik, Nejc Slapnik, Martin Tršan, Tim Hegić, Bor Ogorevc, Maks Anderlič, Bine Pregl, Matic Rezec, Lun Jarc, Rok Ilić, Nejc Rožnik. Selektor: Gregor Gornjec.

