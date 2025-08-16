Sobota, 16. 8. 2025, 18.23
EP do 16 let, tekma za tretje mesto
Slovenski mladi upi ugnali sosede in osvojili odličje na EP
Slovenska košarkarska reprezentanca do 16 let je na evropskem prvenstvu v Tbilisiju vknjižila lep uspeh. Slovenci so v boju za tretje mesto z 79:71 premagali Italijane in se tako domov vračajo z bronastimi odličji.
EP v košarki do 16 let
Sobota, 16. avgust:
Slovenci so v petek v polfinalu visoko, s kar 58:90, izgubili proti Srbiji, tako da so se v boju za bron merili z Italijo, ki je v drugem polfinalu klonila proti Litvi (81:91), in jo premagali.
Varovanci Gregorja Gornjeca so po začetnem vodstvu tekmeca s trojko povedli (3:2) in ob koncu uvodne četrtine vodili s 26:22. Zahodni sosedi so v začetku drugega dela stopili zaostanek in povedli (31:33), a je nato sledil slovenski preobrat. Z delnim izidom 13:2 so Slovenci nekoliko ušli in ob odmoru vodili s 44:37, 15 točk je prispeval Lun Jarc.
Tudi v tretji četrtini so nadzirali potek dvoboja in v zadnjo četrtino vstopili s +9 (60:51). Italijani so poskrbeli za napet zaključek, približali so se na zgolj tri točke (68:65), a so izbranci Gornjeca strnili vrste, v zaključku stopili na plin, zmagali z 79:71 in osvojili bron.
Prvo ime v slovenski vrsti je bil Jarc s 27 točkami, petimi skoki in šestimi asistencami, Matic Rezec je 16 točkam dodal pet skokov in štiri asistence, Aleks Pejić Rupnik 14 točkam štiri asistence, Bine Pregl je vpisal devet točk.
Slovenci so se sicer v sredo v četrtfinalu pomerili z Latvijo in slavili z 80:74, pred tem pa so v osmini finala zanesljivo s 87:66 premagali Izrael. Skupinski del tekmovanja so sklenili z dvema zmagama in enim porazom ter tako zasedli drugo mesto v skupini B.
Slovenska reprezentanca do 16 let:
Hugo Rene Godec, Aleks Pejić Rupnik, Nejc Slapnik, Martin Tršan, Tim Hegić, Bor Ogorevc, Maks Anderlič, Bine Pregl, Matic Rezec, Lun Jarc, Rok Ilić, Nejc Rožnik. Selektor: Gregor Gornjec.
