Slovenska košarkarska reprezentanca do 16 let je na evropskem prvenstvu v Tbilisiju vknjižila lep uspeh. Slovenci so v boju za tretje mesto z 79:71 premagali Italijane in se tako domov vračajo z bronastimi odličji.

EP v košarki do 16 let

Sobota, 16. avgust:

Slovenci so v petek v polfinalu visoko, s kar 58:90, izgubili proti Srbiji, tako da so se v boju za bron merili z Italijo, ki je v drugem polfinalu klonila proti Litvi (81:91), in jo premagali.

Varovanci Gregorja Gornjeca so po začetnem vodstvu tekmeca s trojko povedli (3:2) in ob koncu uvodne četrtine vodili s 26:22. Zahodni sosedi so v začetku drugega dela stopili zaostanek in povedli (31:33), a je nato sledil slovenski preobrat. Z delnim izidom 13:2 so Slovenci nekoliko ušli in ob odmoru vodili s 44:37, 15 točk je prispeval Lun Jarc.

Tudi v tretji četrtini so nadzirali potek dvoboja in v zadnjo četrtino vstopili s +9 (60:51). Italijani so poskrbeli za napet zaključek, približali so se na zgolj tri točke (68:65), a so izbranci Gornjeca strnili vrste, v zaključku stopili na plin, zmagali z 79:71 in osvojili bron.

Foto: FIBA

Prvo ime v slovenski vrsti je bil Jarc s 27 točkami, petimi skoki in šestimi asistencami, Matic Rezec je 16 točkam dodal pet skokov in štiri asistence, Aleks Pejić Rupnik 14 točkam štiri asistence, Bine Pregl je vpisal devet točk.

Foto: FIBA

Slovenci so se sicer v sredo v četrtfinalu pomerili z Latvijo in slavili z 80:74, pred tem pa so v osmini finala zanesljivo s 87:66 premagali Izrael. Skupinski del tekmovanja so sklenili z dvema zmagama in enim porazom ter tako zasedli drugo mesto v skupini B.

Slovenska reprezentanca do 16 let: Hugo Rene Godec, Aleks Pejić Rupnik, Nejc Slapnik, Martin Tršan, Tim Hegić, Bor Ogorevc, Maks Anderlič, Bine Pregl, Matic Rezec, Lun Jarc, Rok Ilić, Nejc Rožnik. Selektor: Gregor Gornjec.

